Украина – Финляндия: букмекеры назвали итоговый счет в матче отбора ЧМ-2022

Максим Иншаков Футбол 16:55, 28.03.2021 Обновлено: 17:29, 28.03.2021

Сборная Украины по футболу в матче 2-го тура отбора на ЧМ-2022 со счетом 1:0 победит команду Финляндии, считают в букмекерской конторе Betfair.

На такой результат предлагается поставить с минимальным коэффициентом – 5,5. На втором месте идет счет 2:0 с показателем 6,60.

Букмекеры не сомневаются в победе нашей команды. На успех "сине-желтых" можно поставить с коэффициентом 1,55. Успех финнов маловероятен и оценивается значением 5,0.

В качестве спецпредложения, можно поставить на то, что Украина забьет двух голов и подаст не менее 6 угловых. В том случае если так и случится, ваша ставка принесет вам в 5 раз больше дохода.

Украина победит 1:0
Betfair

Напомним, что игра Украина – Финляндия состоится в Киеве 28 марта в 21:45 на НСК "Олимпийский" при пустых трибунах. Уже был опубликован список телеканалов, которые покажут встречу.

Накануне Андрей Шевченко исключил из заявки "сине-желтых" пять футболистов.

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