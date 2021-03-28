Шевченко исключил 5 футболистов из состава сборной Украины на матч с Финляндией

Тренерский штаб сборной Украины опубликовал окончательную заявку на матч квалификации чемпионата мира по футболу-2022 против Финляндии.

Главный тренер команды Андрей Шевченко в последний день исключил из ростера динамовцев Владимира Шепелева и Александра Тымчика, голкиперов Дмитрия Ризныка и Андрея Лунина, а также нападающего Артема Довбика.

Полностью список нашей команды насчитывает 23 игрока и выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Пятов, Георгий Бущан, Анатолий Трубин.

Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Сергей Кривцов, Александр Сирота, Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка, Марлос, Александр Зубков, Александр Зинченко, Евгений Макаренко, Виктор Коваленко.

Нападающие: Роман Яремчук, Жуниор Мораес.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок отбора на ЧМ-2022 Украина – Финляндия начнется 28 марта в 21:45. Уже опубликован список телеканалов, которые покажут встречу.