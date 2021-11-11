Украина – Болгария: онлайн видео голов товарищеского матча

Сборная Украины по футболу в эти минуты проводит свой товарищеский матч против команды Болгарии. Поединок играется на одесском стадионе "Черноморец".

Счет был открыт на 35-й минуте, когда увлекшись нападением украинцы пропустили нелепый мяч от Кирилова.

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Отметим, что до этой встречи футбольные сборные Украины и Болгарии играли между собой 5 раз. Три победы на счету украинцев. Два матча завершились с ничейным результатом.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 16 ноября подопечные Александра Петракова проведут свой заключительный поединок в квалификации чемпионата мира-2022.

В Зенице, четвертом по населению боснийском городе, "желто-синие" сыграют против Боснии и Герцеговины.

На сборы Александр Петраков вызвал 25 футболистов.

Перед этим матчем наша сборная в турнирной таблице группы D занимает второе место.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 8-го тура отбора на чемпионат мира-2022 между Украиной и Боснией и Герцеговиной завершился со счетом 1:1.