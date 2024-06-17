УЕФА запретил флаг России перед матчем Украина – Румыния на Евро-2024

Европейский футбольный союз (УЕФА) намерен не допустить появление российских флагов на матчах сборной Украины на континентальном первенстве-2024 в Германии. В частности, сотрудникам службы безопасности стадиона в Мюнхене, где "сине-желтые" сыграют с Румынией в первом матче турнира, предписано отбирать символику страны-агрессорки у болельщиков.

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Об этом сообщает информационное агентство Associated Press. В УЕФА подчеркнули, что даже если кому-то из болельщиков удастся пронести российский флаг на арену, то стюарді будут их убирать. Таким образом в организации отреагировали на возможные провокации.

Символика российского террористического государства была замечена на первом же матче Евро-2024. Во время игры Германия – Шотландия на той же "Альянц Арене" в Мюнхене вывесили как минимум два флага РФ. Также их пронесли на стадионе в Гельзенкирхене, где накануне Англия обыграла Сербию.

Ранее организаторы главной фан-зоны чемпионата в Берлине разрешили использовать символику только стран-участниц Евро-2024.

Первая игра "сине-желтых" на континентальном первенстве пройдет 17 июня. OBOZ.UA ведет онлайн-трансляцию матча Украина – Румыния. Начало игры – в 16:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший игрок донецкого "Шахтера" Разван Рац выразил уверенность в том, что сборной Украины нельзя уже сейчас засчитывать три очка в матче Евро-2024 с Румынией.

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