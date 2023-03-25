УЕФА рассмотрит отстранение Беларуси, ответив на просьбу Европарламента
Европейский футбольный союз отреагировал на призыв депутатов Европарламента отстранить команды из Беларуси от всех турниров под эгидой УЕФА. Более 100 парламентариев 13 марта направили письмо в УЕФА, в котором выразили возмущение участием РБ в квалификации на чемпионат Европы по футболу-2024.
УЕФА намерен обсудить ситуацию с Беларусью на предстоящем заседании нашего Исполнительного комитета 4 апреля в Лиссабоне, приводит ответ главы Союза Александера Чеферина немецкое издание Sportschau.
Осенью прошлого года УЕФА официально отстранил сборную России от отбора на Евро-2024. При этом сообщения об аналогичном решении в отношении белорусской национальной команды не подтвердились. Политики в Брюсселе и Берлине теперь призывают УЕФА также исключить Беларусь из-за агрессивной войны против Украины.
"УЕФА внимательно следит за тревожными событиями, которые вы упомянули в своем письме. Решения, которые необходимо принять в этом отношении, находятся в исключительной компетенции Исполнительного комитета УЕФА", - отмечается в ответе, которым располагает Sportschau.
Исполком УЕФА состоит из одной женщины и 19 мужчин. Одним из них по-прежнему является Александр Дюков, президент Российского футбольного союза.
Менеджер "Газпрома" может продолжать исполнять свои обязанности, потому что ФИФА и УЕФА отстранили только команды из России, но не исключили футбольные ассоциации из РФ и РБ. Они по прежнему являются членами УЕФА и ФИФА.
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