УЕФА поддержит санкции ЕС против России – ESPN

C большой вероятностью финал Лиги чемпионов будет перенесен из Санкт-Петербурга, если напряженность из-за угрозы российского вторжения в Украину обострится или останется нерешенной, сообщает ESPN. По информации СМИ, УЕФА тесно сотрудничает с Европейским союзом и поддерживает любые санкций, которые могут быть наложены на Россию.

Поскольку до главного матча ЛЧ осталось более трех месяцев (28 мая), УЕФА планирует тщательно оценить альтернативные места проведения, прежде чем принимать решение о том, где будет проходить игра.

Английский "Уэмбли" не рассматривается, так как в эти дни там состоятся финальным матчи английских лиг, а также эта арена зарезервирована для финала Лиги чемпионов 2024 года.

Видео дня

Альтернативные стадионы в Лондоне, в том числе стадион "Тоттенхэм Хотспур" и лондонский стадион "Вест Хэма", могли бы стать альтернативой, но ESPN со ссылкой на свои источники сообщает, что эти арены не подходят по ключевым критериям. Это должен быть крупный европейский город со стадионом, транспортным сообщением, инфраструктурой и жильем для обслуживания около 100 000 приезжающих болельщиков.

Таким образом, источники сообщают, что в качестве вариантов будут рассмотрены Рим, Мюнхен, Париж, Амстердам и Барселона.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 февраля в Европейском союзе утвердили расширенный пакет санкций против России. Ограничения затронут 351 российского депутата, а также 27 физических и юридических лиц из России.

Отметим, что ранее Европейский футбольный союз отказался принимать какие-то решение по России из-за ситуации на востоке Украины. Чиновники Союза заявили, что постоянно мониторят происходящее в нашей стране.