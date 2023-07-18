УЕФА ответил на участие крымских клубов в чемпионате России

Европейский футбольный союз (УЕФА) прокомментировал дебютные матчи крымских клубов в чемпионате России. В минувшее воскресенье ялтинский "Рубин" сыграл вничью с новокубанским "Биологом" (1:1), а "Севастополь" победил ростовский СКА (3:1).

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"Сейчас мы оцениваем ситуацию, особенно в свете решения 2014 года о запрете крымским клубам участвовать в соревнованиях под эгидой РФС и создании в Крыму "особой зоны" до дальнейшего уведомления. Мы находимся в контакте с РФС и Украинской ассоциацией футбола", – заявили в пресс-службе УЕФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская ассоциация футбола (УАФ) назвала незаконным включением команд из временно оккупированного Крыма в дивизион Б второй лиги чемпионата России.

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