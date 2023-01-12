УЕФА опозорился с поздравлением Милевскому и удалил твит. Фотофакт

Европейский футбольный союз (УЕФА) не смог нормально поздравить одного из самых ярких представителей украинского футбола Артема Милевского. У себя в Twitter УЕФА сперва ошибся с датой, а затем и вовсе удалил сообщение.

Видео дня

12 января Милевскому исполнилось 38 лет. В честь этого УЕФА выложил в соцсети небольшое видео, вспомнив его гол "Барселоне" в 2009 году.

Тогда Артем открыл счет уже на 2-й минуте мощным ударом со штрафного. В итоге встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу каталонцев.

В тексте авторы поздравили Артема с 40-летием. После того, как под новостью комментаторы начали шутить, что "Милевский на 2 года "мазанный" и "УЕФА раскрыл правду", твит был исправлен.

Однако и в исправленном варианте публикация провисела не больше получаса и была удалена. На момент публикации новости по ссылке твит недоступен.

Напомним, что бывший игрок сборной Украины выступал в футболке "Динамо" с 2003 по 2013 года. За это время принял участи в 276 матчей, где забил 87 голов. Карьеру футболиста Милевский завершил осенью 2021 года.

25 декабря известный украинский журналист Роман Бебех рассказал, что Милевский очень тяжело переживает сложившуюся ситуация в стране. По словам Бебеха, причиной тяжелого психологического состояния известного экс-футболиста является окончание карьеры и одиночество.

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