УЕФА назвал лучший гол сезона. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
1 минута
49
Мехди Тареми

Иранский нападающий португальского "Порту" Мехди Тареми стал автором лучшего гола по версии сайта УЕФА. 29-летний футболист отметился в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов, забив единственный мяч в игре против "Челси".

На третьей добавленной минуте позиционная атака португальцев завершилась переводом мяча на фланг и подачей в центр штрафной площади. Тареми идеально подстроился под навес и нанес неотразимый удар в дальний угол ворот Эдуара Менди.

Мехди Тареми забил победный гол
Видео дня

Несмотря на такой шедевр, этот гол не позволил "Порту" выйти в полуфинал турнира. Первый матч между этими командами завершился со счетом 2:0 в пользу "Челси".

Согласно голосованию на сайте uefa.com почти 30% фанатов выбрали этот удар лучшим в сезоне.

Мехди Тареми

2-е место занял Лоренцо Инсинье (матч Евро-2020 между Бельгией и Италией). Третья позиция у Кемара Руфа (поединок группового этапа Лиги Европы "Стандард" - "Рейнджерс" 0:2).

Как сообщал OBOZREVATEL, фантастический гол форварда сборной Чехии Патрика Шика с центра поля в ворота сборной Шотландии был признан болельщиками лучшим в чемпионате Европы-2020.

Гол Патрика Шика

За удар 25-летнего нападающего немецкого клуба "Байер 04" проголосовало почти 800 000 любителей футбола со всего мира.

Лига чемпионовУЕФАФК ЧелсиФК Порту