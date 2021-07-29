УЕФА назвал лучший гол сезона. Видео

Иранский нападающий португальского "Порту" Мехди Тареми стал автором лучшего гола по версии сайта УЕФА. 29-летний футболист отметился в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов, забив единственный мяч в игре против "Челси".

🥇 ГОЛ СЕЗОНА от Мехди Тареми со всех ракурсов! 😍



Согласны с итогами голосования? 😉 #GoalOfTheSeason | #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/Waok6XDDUY — УЕФА (@UEFAcom_ru) July 29, 2021

На третьей добавленной минуте позиционная атака португальцев завершилась переводом мяча на фланг и подачей в центр штрафной площади. Тареми идеально подстроился под навес и нанес неотразимый удар в дальний угол ворот Эдуара Менди.

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Несмотря на такой шедевр, этот гол не позволил "Порту" выйти в полуфинал турнира. Первый матч между этими командами завершился со счетом 2:0 в пользу "Челси".

Согласно голосованию на сайте uefa.com почти 30% фанатов выбрали этот удар лучшим в сезоне.

2-е место занял Лоренцо Инсинье (матч Евро-2020 между Бельгией и Италией). Третья позиция у Кемара Руфа (поединок группового этапа Лиги Европы "Стандард" - "Рейнджерс" 0:2).

Как сообщал OBOZREVATEL, фантастический гол форварда сборной Чехии Патрика Шика с центра поля в ворота сборной Шотландии был признан болельщиками лучшим в чемпионате Европы-2020.

За удар 25-летнего нападающего немецкого клуба "Байер 04" проголосовало почти 800 000 любителей футбола со всего мира.