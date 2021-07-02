Бельгия – Италия: онлайн видео голов 1/4 финала Евро-2020

Сборные Италии и Бельгии проводят 2 июля матч четвертьфинала чемпионата Европы по футболу 2020 года. Команды встречаются на стадионе мюнхенской "Баварии".

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Бельгия – Италия.

Поединок начался невероятно эмоционально. Итальянцы уже на 13-й минуте отправили мяч в ворота соперника, но сделали это из вне игры.

Легитимный мяч "скуадра адзурра" провела на 31-й минуте после удара Бареллы. Вашему вниманию видео голов в матче.

Видео дня

Бельгия – Италия 1:2 (первый тайм)

Голы: 0:1 – 31 Барелла, 0:2 – 44 Инсинье, 1:2 – 45, пенальти Лукаку.

Бельгия – Куртуа, Вермален, Алдервейрелд, Вертонген, Менье, Тилеманс, Витцель, де Брюйне, Азар, Доку, Лукаку.

Италия – Доннарумма, Бонуччи, Кьеллини, Ди Лоренцо, Спинаццола, Верратти, Жоржиньо, Кьеза, Барелла, Инсинье, Иммобиле.

Предупреждения: Верратти (20), Тилеманс (21).

Барелла, 31

Инсинье, 44

Лукаку, 45, с пенальти

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Испании обыграла Швейцарии в серии пенальти и вышла в полуфинал Евро-2020.