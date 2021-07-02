Бельгия – Италия: онлайн видео голов 1/4 финала Евро-2020
Сборные Италии и Бельгии проводят 2 июля матч четвертьфинала чемпионата Европы по футболу 2020 года. Команды встречаются на стадионе мюнхенской "Баварии".
OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Бельгия – Италия.
Поединок начался невероятно эмоционально. Итальянцы уже на 13-й минуте отправили мяч в ворота соперника, но сделали это из вне игры.
Легитимный мяч "скуадра адзурра" провела на 31-й минуте после удара Бареллы. Вашему вниманию видео голов в матче.
Бельгия – Италия 1:2 (первый тайм)
Голы: 0:1 – 31 Барелла, 0:2 – 44 Инсинье, 1:2 – 45, пенальти Лукаку.
Бельгия – Куртуа, Вермален, Алдервейрелд, Вертонген, Менье, Тилеманс, Витцель, де Брюйне, Азар, Доку, Лукаку.
Италия – Доннарумма, Бонуччи, Кьеллини, Ди Лоренцо, Спинаццола, Верратти, Жоржиньо, Кьеза, Барелла, Инсинье, Иммобиле.
Предупреждения: Верратти (20), Тилеманс (21).
Барелла, 31
Инсинье, 44
Лукаку, 45, с пенальти
Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Испании обыграла Швейцарии в серии пенальти и вышла в полуфинал Евро-2020.