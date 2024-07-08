УЕФА может изменить решение: на Евро-2024 возник новый судейский скандал

Европейский футбольный союз (УЕФА) решил пересмотреть свое решение о назначении немецкого арбитра Феликса Цвайера на полуфинал континентального первенства, в котором сыграют Англия и Нидерланды. Встреча состоится уже в среду, 10 июля, однако в Ньоне обсуждают вопрос замены судьи после возмущения британских журналистов.

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Об этом информирует издание The Times. Оно напоминает, что Цвайер в 2005 году был дисквалифицирован на полгода за то, что брал взятки от коллеги Роберта Хойзера, который оказался в эпицентре скандала с договорными матчами. При этом Феликс не оказывал влияния на результаты поединков, что и привело к очень мягком наказанию.

В то же время в декабре 2021 года судья из Берлина решил прервать работу арбитром на два месяца. Это произошло после того, как он был жестко раскритикован нынешней звездой сборной Англии Джудом Беллингемом, который фактически обвинил Цвайера в поражении его "Боруссии", за которую тогда выступал хавбек, от "Баварии".

В то же время судейский комитет УЕФА настаивает на том, чтобы немецкий рефери работал на игре Англия – Нидерланды, и не сомневается в его честности. Отметим, что на Евро-2024 Цвайер уже отработал на трех матчах.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Турции Реджеп Эрдоган раскритиковал УЕФА после дисквалификации защитника национальной команды Мериха Демирала за празднование гола в ворота сборной Австрии.

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