УЕФА изменил автора гола Украины в ворота Франции. Видео

Александр Чеканов Футбол 12:42, 25.03.2021 Обновлено: 12:54, 25.03.2021

Полузащитника сборной Украины Сергея Сидорчука назвали автором гола в ворота сборной Франции в первом матче отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года.

Наш соотечественник отличился на 57-й минуте встречи. После его удара метров с 15 мяч срикошетил от защитника "галльских петухов" Преснеля Кимпембе и влетел в угол ворот Уго Льориса. Первоначально мяч записали, как автогол футболиста сборной Франции. Однако уже после финального свистка УЕФА внес изменения в протокол и назвал Сидорчука автором гола.

Напомним, сборная Украины сенсационно сыграла вничью с действующими чемпионами мира на старте квалификации к Мундиалю в Катаре.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер сборной Франции Дидье Дешам выразил недовольство результатом матча с Украиной и отметил, что не станет критиковать своего оппонента Андрея Шевченко за выбранную тактику.

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