УЄФА змінив автора гола України у ворота Франції. Відео

Олександр Чеканов Футбол 12:42, 25.03.2021 Оновлено: 12:54, 25.03.2021

Півзахисника збірної України Сергія Сидорчука назвали автором гола у ворота збірної Франції в першому матчі відбіркового турніру на чемпіонат світу 2022 року.

Наш співвітчизник відзначився на 57-й хвилині зустрічі. Після його удару метрів із 15 м'яч зрикошетив від захисника "галльських півнів" Преснеля Кімпембе і влетів у кут воріт Уго Льоріса. Спочатку м'яч записали як автогол футболіста збірної Франції. Однак уже після фінального свистка УЄФА вніс зміни до протоколу і назвав Сидорчука автором гола.

Нагадаємо, збірна України сенсаційно зіграла внічию з чинними чемпіонами світу на старті кваліфікації до Мундіалю в Катарі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловив невдоволення результатом матчу з Україною і зазначив, що не стане критикувати свого опонента Андрія Шевченка за обрану тактику.

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