УАФ обратилась к УЕФА из-за возвращения болельщиков на трибуны

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Болельщики на матче сборной Украины

Украинская ассоциация футбола (УАФ) попросила УЕФА увеличить допустимую квоту болельщиков на трибунах во время матчей нашей национальной сборной и "Динамо" и "Шахтера" в еврокубках с 30% до 50%.

Глава УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook напомнил, что соответствующее решение было ранее принято Кабинетом министров Украины.

"УАФ обратилась к УЕФА с просьбой увеличить допустимую квоту болельщиков на ближайших домашних матчах наших национальных сборных, а также "Динамо" и "Шахтер" в еврокубках с 30% до 50% от общего количества имеющихся мест. Такую квоту на поединках, которые проходят в Украине, вчера позволил своим решением Кабинет министров, и это еще одна важная победа над пандемией и хороший весенний подарок всем поклонникам футбола", – написал Павелко.

УАФ обратилась к УЕФА

Напомним, что в конце марта сборная Украины по футболу должна сыграть домашние матчи отбора на ЧМ-2022 против Финляндии и Казахстана во Львове, а наша национальная команда по футзалу встретится с Хорватией в квалификации к Евро-2022 в Запорожье.

Как сообщал OBOZREVATEL, в продажу поступили билеты на матчи сборной Украины в отборе на Евробаскет-2022, которые пройдут в так называемом баббле в Киеве.

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