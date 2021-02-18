Билеты на матчи сборной Украины в отборе на Евробаскет-2022 уже поступили в продажу

Мужская национальная сборная Украины сыграет в Киеве заключительные матчи квалификации чемпионата Европы 2022 года.

В первом матче 20 февраля (16:00) команда Айнарса Багатскиса сойдется со сборной Словении, а 22 февраля (19:00) сыграет против Венгрии.

По решению правительства, болельщики могут посещать спортивные соревнования при условии заполнения до 50% зрительских мест и соблюдение противоэпидемических мероприятий.

Поэтому билеты на матч 20 февраля Украина - Словения в столичном Дворце спорта уже поступили в продажу. Приобрести их можно по этой ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренерский штаб мужской сборной Украины по баскетболу определился с окончательным составом команды на заключительные матчи отбора на чемпионат Европы-2022.

Напомним, сборная Украины досрочно вышла на Евробаскет-2022 и со сборной Словении поборется за 1-е место в группе