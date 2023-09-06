У экс-капитана 'Динамо' в новом клубе оказался конкурент, который отказался играть за Украину ради России

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук, который накануне неожиданно перешел из киевского "Динамо" в бельгийский "Вестерло", будет конкурировать в новом клубе с экс-игроком сборной России Романом Нойштедтером. 35-летний уроженец Днепропетровска (ныне – Днепр) в свое время отказался играть за нашу национальную команду.

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Нойштедтер перешел в бельгийскую команду в 2022 году. Он стал основным опорным полузащитником клуба, а также капитаном команды с нового сезона и провел за это время 44 матча в составе "Вестерло". В новом розыгрыше бельгийской Про Лиги россиянин с немецким паспортом сыграл все 540 минут в шести поединках. В то же время стоит отметить, что тренер Йонас Де Рок чаще использует Романа в центре обороны.

Напомним, Сидорчук перешел в "Динамо" в 2013 году из запорожского "Металлурга". За это время он провел за "бело-синих" 327 матчей во всех турнирах и стал настоящей легендой клуба. Он записал на свой счет 21 забитый мяч и 21 голевую передачу. В пассиве Сидорчука 91 желтая и семь красных карточек.

Вместе с киевлянами полузащитник дебютировал в еврокубках и сборной Украины, в футболке которой выходил на поле 56 раз. Ранее стало известно, что хавбек "Динамо" Денис Гармаш покинул команду спустя 16 лет в клубе.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер киевского "Динамо" Николай Шапаренко получил травму и не сыграет за сборную Украины в матчах с Англией (9 сентября) и Италией (12 сентября) в отборе к Евро-2024.

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