Турки заменили российский флаг на украинский перед футбольным матчем. Видео

Перед контрольным матчем "Александрии" на сборах в Турции в спортивном комплексе Gloria Sports Arena в Белеке был замечен российский флаг, который висел рядом с полем. Украинцы, присутствовавшие на месте, обратились к администрации с просьбой заменить символику.

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Вскоре местные сотрудники спустили российский флаг, и на его месте подняли украинский. Видео с "экзекуцией" у себя в Instagram выложил футбольный агент Александр Панков.

"Александрия" 4 февраля должна была провести два матча: с польским клубом ФК "Висла" (Плоцк), который занял 7-е место в Первой лиге чемпионата Польши по итогам сезона 2023/24, и с датским ФК "Фредерисия", который завершил сезон 2023/24 на 4-м месте в Высшей лиге Дании.

Ранее организатор игр футбольной сборной Турции исключил матч против национальной сборной РФ в обозримом будущем. Матч-агент ФИФА Реджеп Ясакан опроверг слова российского министра спорта Михаила Дегтярева, который проанонсировал поединок в ближайшем году.

Напомним, что два года назад футболисты ужгородского "Миная" и ярославского "Шинника" устроили массовую драку во время тренировочных сборов, которые обе команды проводят в Турции.

На видео из турецкого отеля Royal Seginus в Анталье видно, что одному из игроков российской команды Артему Семейкину прилично досталось. У 26-летнего защитника подбит правый глаз, а также есть сильное рассечение, которое заклеено пластырем.

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