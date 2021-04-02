Турецкий гранд нацелился на ведущего легионера "Динамо" – СМИ

"Бешикташ" заинтересован в покупке одного из ведущих легионеров "Динамо" Жерсона Родригеса.

Как сообщает издание Yeni Asir, в турецком гранде недовольны выступлениями нападающего Дженка Тосуна, который перешел в стамбульский клуб на правах аренды из "Эвертона". Руководство "Бешикташа" уже связалось с киевским клубом и представителями игрока сборной Люксембурга, чтобы обсудить условия возможного трансфера Родригеса в летнее межсезонье.

Что касается Тосуна, то он пополнил состав стамбульцев в феврале 2021 года и в первом же матче оформил дубль, выйдя на замену за 28 минут до окончания встречи с "Генчлербирлиги" (3:0). После этого Дженк пропустил четыре поединка из-за травмы.

Жерсон стал игроком основной обоймы "Динамо" после прихода на пост тренера Мирчи Луческу. В нынешнем сезоне он принял участие в 29 матчах за киевлян во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его стоимость по версии Transfermarkt составляет 2 миллиона евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, Родригес отлично проявил себя во время международной паузы. Сначала он принес сборной Люксембурга сенсационную победу над Ирландией, а затем поразил ворота Португалии.