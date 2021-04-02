Турецький гранд націлився на провідного легіонера "Динамо" – ЗМІ

"Бешикташ" зацікавлений в покупці одного з провідних легіонерів "Динамо" Жерсона Родрігеса.

Як повідомляє видання Yeni Asir, в турецькому гранді незадоволені виступами нападника Дженка Тосуна, який перейшов у стамбульський клуб на правах оренди з "Евертона". Керівництво "Бешикташа" вже зв'язалося з київським клубом і представниками гравця збірної Люксембургу, щоб обговорити умови можливого трансферу Родрігеса в літнє міжсезоння.

Що стосується Тосуна, то він поповнив склад стамбульців у лютому 2021 року й у першому ж матчі оформив дубль, вийшовши на заміну за 28 хвилин до закінчення зустрічі з "Генчлербірлігі" (3:0). Після цього Дженк пропустив чотири поєдинки через травми.

Жерсон став гравцем основного ростеру "Динамо" після приходу на пост тренера Мірчі Луческу. У нинішньому сезоні він взяв участь у 29 матчах за киян у всіх турнірах, забив п'ять голів і віддав одну результативну передачу. Його вартість за версією Transfermarkt становить 2 мільйони євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Родрігес відмінно проявив себе під час міжнародної паузи. Спочатку він приніс збірній Люксембургу сенсаційну перемогу над Ірландією, а потім вразив ворота Португалії.