Цыганык рассказал, какое "честное признание" сделал Луческу после игры с "Шахтером"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу после игры 22-го тура УПЛ с "Шахтером" в общении с украинским журналистом Игорем Цыганыком заявил, что это, наверное, один из лучших сезонов, которые он провел вообще после того, как ушел из "оранжево-черной" команды.

По информации автора Youtube-канала Цыганык-Live, в 2016 году донецкий клуб сам отказался от румынского тренера поэтому сейчас каких-либо обязательств у Луческу перед "Шахтером" нет.

"И он радовался победе "Динамо", потому что сейчас он работает здесь. Ему приятно тут находиться. Он мне честно признался, что в Киеве проводит один из лучших сезонов. Он был в "Зените", сборной Турции, но тут - лучше всего. Потому что есть молодые футболисты, которые его слышали и сделали результат. Луческу редко выдает свои эмоции. Но они были в нашем разговоре после украинского Эль Класико. Он очень доволен этим сезоном и он реально счастлив о того, что ему удалось сделать в "Динамо" за такой короткий отрезок времени", – сказал Цыганык.

Как сообщал OBOZREVATEL, центральный поединок 22-го тура УПЛ "Шахтер" – "Динамо", завершился со счетом 0:1. Единственный гол с пенальти в первом тайме забил Карлос де Пена.

На послематчевом интервью Мирча Луческу прервал общение с журналистом после вопроса о "Шахтере".