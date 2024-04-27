Сколько денег заработали 'Динамо' и 'Шахтер' на продаже воспитанников в топ-лиги Европы

Свои футболисты, проходящие путь от академии до первой команды – всегда особенные. На их рост положено немало сил и ресурсов, поэтому каждый успех и переход в другой клуб – определенный момент признания. А если за такого игрока начинают бороться европейские гранды – это повод для гордости всем в клубе. Сегодня мы вспомним таких исполнителей и сравним, с какими топовыми командами наши клубы идут на одном уровне, а кого превзошли по продажам воспитанников.

Стабильность в прогрессе от "Динамо"

Этот параметр ежегодно исследует группа аналитиков CIES: цель – изучить продажи воспитанников, которые в возрасте от 16 до 21 провели хотя бы три сезона за родной клуб. То есть, наибольше раскрылись в домашней команде.

CIES приводит данные, что за последние 10 лет "Динамо" продало десятерых воспитанников в разные клубы. Общая сумма выручки за них составила 82 миллиона евро. Наибольший прирост заинтересованности в киевских игроках произошел не так давно – рост цифр на 65% за эти 5 лет. Это период, когда столичный клуб распродал свои лучшие активы. Не все за действительно заслуженную цену, но вы очень четко увидите тенденцию трансферной активности в лучшие лиги Европы. Оставим для анализа только прямые трансферы, без аренды.

Самым ярким и по совместительству самым дорогим примером станет, конечно, Ярмоленко. Перехода в европейский гранд ему пришлось подождать, но все же тот произошел – и летом 2017-го Андрей пополнил состав дортмундской "Боруссии". 27-летнему нападающему не удалось зацепиться за постоянные выступления и через год он пошел в "Вест Хэм". Но тот первый трансфер 27-летнего Ярмолы к немцам за 25 миллионов евро до сих пор остается самым дорогим для "Динамо". Причем, и среди воспитанников, и вообще в истории. Разумеется, инфляция значительно увеличит номинальную стоимость Шевченко и его переезда в "Милан" за 24 миллиона, но это уже другое.

Целый десант прямо сейчас играет в Англии: и в элите, и в лигах ниже. О Чемпионшипе немного дальше, сейчас про АПЛ. Сразу за Ярмолой – Миколенко и Забарный. Оба - одни из лучших защитников динамовской школы, оба были оценены более чем в два десятка миллионов. И сейчас они не только незаменимы для "Эвертона" и "Борнмута", украинцы еще и основа защиты национальной сборной. В других лигах высшего класса тоже были переходы – и они достаточно несопоставимы. В "Гент" уже так давно пошел Яремчук, что иногда кажется, что это было в прошлом столетии. Роману не так сильно везет, хотя иногда уже в новом клубе в Испании ему удается забивать. В Ла Лигу в "Жирону" проложил путь и Цыганков - главный фланговый игрок каталонцев и одна из движущих сил их нападения.

Есть здесь и внутренний трансфер. Переход в "Зарю" Русина положил начало его скитанию по украинским клубам, сейчас Назарий дошел до "Сандерленда". Тот уход за 250 тысяч евро является самым дешевым по отношению к собственным воспитанникам для "Динамо". В один момент футболист стал ненужным луганцам, а после перехода в Чемпионшип до сих пор не может собраться. Перспективного когда-то игрока съели травмы и недостаточный класс, чтобы иметь больше доверия от тренеров в нескольких клубах. Кстати, о "Сандерленде". Туда же в прошлом году перебрался и Сидорчук. Это яркий пример менеджмента в отношении футболиста, которому на момент продажи уже было 32 - один из самых возрастных первых трансферов в истории не только Украины, но и Европы. Рядом еще Шабанов – в свое время его продали в Венгрию, но сейчас Артем вернулся в УПЛ и играет за "Полесье".

Безумный подъем "Шахтера"

Относительно "Шахтера" CIES дает следующие цифры: продано девять собственных воспитанников на 130 миллионов евро. Что интересно, 99% этой цифры пришли за последние пять лет. Там были очень дорогие продажи Фернандиньо, Мхитаряна, Фреда, но именно на украинцах, воспитанных в своей академии, горняки зарабатывали после 2019-го. Проблема схожа с динамовцами – оценка стоимости далека от реально уплаченной суммы.

Самый ценный трансфер вы вспомните без особых сложностей. Основной рост этого игрока произошел именно в составе "Шахтера". Да, это Мудрик - своим переходом в "Челси" он не только пополнил когорту украинцев в Англии, но и надолго стал самым дорогим нашим футболистом, когда-то проданным в другой клуб. Сейчас не все удается в АПЛ, взлеты и головокружительные голы он сочетает со сплошными провалами, даже может уже этим летом сменить прописку на "Баварию" или "Ювентус". Но факт остается фактом – это самый дорогой трансфер в истории Украины. Кстати, мы писали о таких переходах большой материал – там на вершине рейтинга не только Мудрик, Ярмоленко или Шевченко.

Что любопытно, добавили в статистику и Малиновского. Руслан провел 4 года в структуре "Шахтера", но за первую команду горняков не сыграл ни разу. Его рост начался в "Заре", с последующим турне по Европе. Именно трансфер Малины и является тем единственным одним процентом по продажам воспитанников за последние 10 лет: большие деньги придут позже.

Старт этим значительным доходам от собственных игроков положит Ракицкий, когда отправится в "зенит" за 10 миллионов. Ярослав потом вернулся и изучил гимн, став цементом в защите донецкого клуба. Следующий переход – сезон 20/21 – охарактеризован двумя трансферами: Коваленко в "Аталанту" и Зубкова в "Ференцварош". Но и они едва достигли нескольких миллионов. Точнее, 600 тысяч и полтора миллиона соответственно.

Внутренних продаж собственных воспитанников - аж одна: Пихаленок в "Днепр-1" за 700 тысяч. После этого своих не продавали внутри, ограничившись арендами. "Шахтер" изначально ориентировался на международный рынок – и развитием бразильцев обратил внимание на собственную академию. А дальше будет Мудрик и финансовый рекорд в 70 миллионов.

Какие академии в Европе лучше по выручке?

Абсолютный лидер за последние 10 лет – португальская "Бенфика". По данным CIES, она заработала целых полмиллиарда евро и львиную долю денег сгенерировала за последние пять лет. Рядом расположился "Аякс" – помните его безумно мощный евросезон 18/19 и полуфинал Лиги Чемпионов? Тогда команда зажгла Европу своими воспитанниками - и их раскупили с бешенной скоростью. Долберг, де Йонг и де Лигт втроем принесли сотни миллионов евро. Конечно, де Йонг рос не в "Аяксе", но именно за Йоденов проявился больше всего и полноценно стал профессиональным игроком. В 2019-м его переход в "Барсу" принес 86 миллионов, в то время как в общей сложности клуб заработал 376 млн евро только на питомцах. На третьем месте – "Лион" и 370 миллионов.

Еще в топе - три английских клуба со сверхмощными академиями: "Челси", "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити". Также на финансовой вершине "Спортинг", "Реал" Мадрид и "Монако" (передаем привет Мбаппе). Более 200 миллионов евро на работе своей футбольной школы заработали "Аталанта", "Порту", "Байер", "Сосьедад" и "ПСВ".

Где среди европейских команд украинские клубы?

Мы достаточно высоко: по выручке "Шахтер" в топ-50, на уровне с "Интером", "Брагой" и "Баварией". "Динамо" за 10 лет накопило на воспитанниках столько средств, сколько не смогли заработать "Фрайбург", "Севилья" и "Брюгге". Для сравнения, продажи "Ювентуса", "Лестером" и "Фулхэма" за тот же период меньше на десятки миллионов евро, которые заработали те же горняки. Хотя молодые таланты у середняков очень часто похищают богатые клубы, чтобы потом реализовать их потенциал в собственных интересах или отдать в аренду под прогресс.

Чем это объяснить? Украинская футбольная школа действительно неплохая, но не имеет абсолютного преимущества над теми же туринцами или мюнхенцами. Просто если игрока заметят, то там первый переход происходит очень рано, не за все деньги мира. Наши же должны зажечь в еврокубках или сделать что-то невероятное в украинском Классическом, чтобы попасть на радары скаутов лучших команд мира.

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