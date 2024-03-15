От провалов до 100 млн за переход: самые дорогие трансферы украинцев из УПЛ и кого продадут следующим

Более 30 лет Украина и ее футболисты представлены на трансферном рынке и только в последние годы мы добились подлинного признания. Не только середняки, но и топовые клубы с постоянными трофеями интересуются нашими игроками. И туда каждый год поставляют лучших. Кто же из них был самым дорогим? Шевченко? Ребров? Или все-таки Мудрик? Вот интересный фактаж.

Первые шаги украинцев в Европе - сплошные провалы

Но сначала немного истории. Тransfermarkt отмечает, что первым трансфером был переход украинца Андрея Сидельникова из "Днепра" в немецкий "Ваттеншайд". Человек с уже украинским, а не советским гражданством, привез с собой не только название нового государства, но и… травму. Незалеченную голень лечили 7 месяцев - и Сидельников снова попал в лазарет, как только из него вышел. За "Ваттеншайд" у него был только один матч, больше бегал во второй команде - а потом вообще покинул лагерь немецкого клуба. Это был единственный переход украинца в Европу в сезоне 91/92. Следующим будет Сергей Попов - но только в 1996-м. Он ушел из "Шахтера" в российский "Зенит", чтоб через год вернуться в стан горняков.

Первым урожайным стал сезон 96/97. Четверо украинцев пополнили составы европейских клубов. Евтушок и Скрипник перешли из "Днепра" в "Ковентри" (АПЛ) и "Вердер" (Бундеслига); Суслов из "Черноморца" стал представителем австрийского "Казино", а тернопольский Ящук заиграл за "Андерлехт". Невероятно, но тогда "Днепру" занесли за двух футболистов суммарно более 2 млн евро - это почти 3,5 млн евро на сегодня с учетом инфляции. Украина заявила о себе игроками совершенно разных клубов ("Нива Тернополь" в этом списке вообще выглядит фантастикой), тот же Скрипник задержался у немцев на 8 лет. Затем будут переходы Шевченко, Реброва и Лужного – и начнется совершенно новая история.

Крупнейшие ценники сейчас предлагает Англия

Как изменились цены на сегодняшний день? Ведь со временем главные трансферы взяли на себя гранды. "Шахтер" от середины нулевых и по сей день держит звание посредника между латиноамериканским рынком и евролигами. "Динамо" у европейцев пока ассоциируется с разгромом "Барселоны" и переходом Шевченко. Но именно они с началом XXI века поставляют громкие имена в топовые клубы. От Реброва и Лужного до Яремчука и Малиновского - эти игроки воспитаны самыми титулованными украинскими клубами.

С течением времени ситуация почти та же. Пять самых дорогих на сегодняшний день трансферов - все при участии горняков или киевлян. Чтобы справедливо сравнить цены, цифры того времени переведем в современные. Шевченко, изначально по сумме 4-й, станет вторым самым дорогим украинским футболистом, который отправился играть заграницу:

Что интересно: дальше список будет продлен еще на 5 игроков киевского или донецкого клубов. Другая проблема – доверие со стороны покупателей. Например, Ярмоленко был очень активен за дортмундскую "Боруссию" в еврокубках, но в Бундеслиге на него рассчитывали мало. Чигринский больше грел скамейку, чем выступал за "Барселону", хотя с каталонцами взял Ла Лигу и Клубный Чемпионат мира.

Тренд на не топовые клубы

Но сказать, что базу украинских футболистов создают исключительно Динамо и Шахтер будет неправильно. "Днепр", "Заря", "Металлист", даже "Карпаты" - они тоже раз в несколько лет отправляли своих представителей в Европу. Еще в списке и новосозданные клубы Украины - "Десна" и "Днепр-1". Вспомните ли вы по фамилиям, куда переходили наши игроки?

Бойко в "Бешикташ", Ярмолюк в "Брентфорд", Русин в "Сандерленд", Лунин в "Реал" и Довбик в "Жирону". Если Бойко провалился за турецкого гранда, а два других пока пытаются закрепиться у основания, то Лунин и Довбик – настоящие звезды европейских футбольных газет.

Что дальше?

Интерес к украинским футболистам есть и он значителен. Тот же "Шахтер" пророчит Судакову судьбу Мудрика, хоть и ставит за него большие отступные. Есть интерес к нашим вратарям Бущану и Резнику. С учетом этих лета и зимы, только на украинских футболистах наши клубы заработали десятки миллионов евро, продав их в Европу или передав в аренду. Это и вторые по силе лиги Португалии, Бельгии, Польши и Латвии, и топовые чемпионаты Испании или Англии.

Запрос на украинский продукт остается, учитывая качество игроков, которые растут не только в топовых клубах. Хотя, как всегда, на переход влияют не только выступления за клуб, но и сборная. И здесь следует упомянуть об отборе на Евро и потенциально самом крупном турнире. Те же Сваток, Конопля, Бондар и Сикан могут попытаться продать себя в топовые чемпионаты, если весна для Украины будет успешной.

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