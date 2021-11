Три удаления и пять голов: рекордный дебют Конте в 'Тоттенхэме'. Видео

Драматическим получился первый матч Антонио Конте на посту главного тренера английского "Тоттенхэма". Команда итальянского специалиста в Лиге конференций добыла непростую победу над нидерландским "Витессом" со счетом 3:2.

Все пять мячей были забиты еще в стартовые 40 минут поединка. Точные удары Сон Хын Мина, Лукаса Моуры и автогол Расмуссена позволили лондонцам вести 3:0. Однако вскоре Расмуссен и Беро сократили отставание до минимума.

А во втором тайме итальянский рефери Марко Ди Белло удалил у хозяев за две желтые карточки Ромеро на 59-й минуте, а в конце встречи – защитника Дуки и вратаря Шуберта у гостей. Но голов больше зрители так и не дождались. Смотрите обзор матча в Англии.

Оказалось, что всего второй раз в XXI веке в еврокубках зафиксировали пять голов и три красные карточки. В 2016 году такое случилось в игре португальской "Браги" и турецкого "Фенербахче" (4:1).

2 - Spurs' win over Vitesse featured five goals and three red cards; just the second time this has happened in a game in major European competition this century, along with Braga 4-1 Fenerbahçe in the UEFA Europa League in 2016. Mayhem. pic.twitter.com/HLHeYPJY0P