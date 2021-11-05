'Заря' принесла Украине очки в таблице коэффициентов УЕФА. Борьба с Россией продолжается

В четверг, 4 ноября, луганская "Заря" победила болгарский ЦСКА в Лиге конференций второй раз подряд и пополнила копилку Украины в таблице коэффициентов УЕФА. Именно этот рейтинг определяет представительство стран в еврокубках.

Два очка, набранные луганчанами, делятся на количество команд (5), которые стартовали в сезоне. Так что наши клубы на этой неделе заработали 0,4 балла, что позволило Украине остаться на 11-позиции. Отставание от России в 0,682 пункта (31,400 против 32,082) сохранилось, поскольку команды соперника также заработали два балла: "Спартак" в Англии сыграл вничью с "Лестером" (1:1), а "Локомотив" – в Турции с "Галатасараем" (1:1).

Видео дня

Смотрите, как подопечные Виктора Скрипника дожали ЦСКА в Запорожье.

Этот успех позволил "Заре" приблизиться к итальянской "Роме" в группе С на расстояние одного очка.

Накануне подопечные Жозе Моуриньо смогли добыть лишь ничью в домашней игре с норвежским "Буде-Глимт" (2:2).

В следующем туре Лиги конференций, 25 ноября, луганчане сыграют в Италии с "Ромой".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Болгарии фанату "Зари" сломали ребро после матча с ЦСКА.

Ранее в еврокубках Моуриньо впервые так унизили.