Артем Довбик, который радовал болельщиков "Днепра-1" своей результативной игрой, продолжает радовать своими бомбардирскими качествами, но теперь уже болельщиков испанской "Жироны", ставшей бронзовым призером Ла Лиги сезона-2023/2024.

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Украинец стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании – на его счету 24 забитых мяча, что на один больше, чем у Александера Серлота из "Вильярреала". В поединке чемпионата с "Севильей" Артем открыл счет своим хет-трикам на испанских полях, забив три мяча в ворота соперника с 13-й по 19-ю минуты матча. На этом он останавливаться не стал, и в предпоследнем туре записал в свой актив еще один "трюк со шляпой", забив трижды в ворота "Гранады".

Согласитесь, забить три мяча в одном матче – дело нелегкое. Украинские футболисты по три мяча в матчах топ-5 лиг Европы не забивали давненько, а именно – с 2009 года. В общей сложности шесть раз удалось это сделать нашим легионерам. Это в свое время сделал Андрей Шевченко в матче чемпионата Италии "Милан" – "Лацио" в 1999 году, а в 2000-м в игре "Милан" – "Перуджа" во второй раз огорчил соперника подобным образом. Ещё один Андрей, Воронин, в 2014 году, выступая за "Байер", трижды поразил ворота "Арминии", это же он сделал спустя 5 лет и в матче "Герта" - "Энергия".

После того, как в 2024 году Довбик пополнил список украинских мастеров-хет-триков, нашим 26-летним соотечественником заинтересовались клубы английской Премьер-лиги: "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Манчестер Сити". Хочется надеяться, что и другие наши парни, выступающие в чемпионатах Англии, Франции, Италии и других стран, продолжат этот список.

Задача – повыситься в классе

В Париже состоялась жеребьевка Лига наций сезона-2024/2025. В дивизионах A, B и C выступят по 16 сборных, а в дивизионе D – шесть. Сборная Украины попала во вторую корзину Лиги В. Соперниками команды Сергея Реброва будут сборные Чехии, Албании и Грузии. Задача нашей сборной – повыситься в классе и перейти в дивизион А.

В Лиге А выступают такие сборные: Корзина 1 – Испания, Хорватия, Италия и Нидерланды; Корзина 2 – Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия; Корзина 3 – Швейцария, Германия, Польша, Франция; Корзина 4 – Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия и Шотландия. Команды, которые завоюют первые места в группах дивизионов B, C и D, перейдут соответственно в дивизионы A, B и C.

Матчи Лиги Наций сезона-2024/2025 стартуют 5-7 сентября 2024 года, шестой тур пройдет 17-19 ноября. Как в финальный турнир Евро-2024 через плей-офф Лиги Наций вышли три сборные, так и сейчас четыре команды после проведения отбора, который пройдёт в марте 2026-, получат путёвки на Мундиаль-2026. Напомним, впервые в финальной части чемпионата мира выступят 48 сборных. Они будут распределены на 12 групп по четыре команды в каждой, две лучшие сборные из каждой группы и восемь лучших команд, занявших третьи места, квалифицируются в 1/16 финала.