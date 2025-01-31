Действительно ли 'Динамо' в матче Лиги Европы против РФШ играло как на разминке: обзор матча

В последнем туре групповой стадии Лиги Европы киевское "Динамо" осталось собой, даже выиграв у латвийского РФШ 1:0. Подопечные Шовковского чудом финишировали не последними в большой таблице, хотя это был едва ли не самый плохой их еврокубковый сезон в новейшей истории. OBOZ.UA искал ответы, почему так опять произошло и как наконец-то забивать в Европе?

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Стартовые составы

"Динамо": Нещерет, Тимчик, Беловар, Михавко, Овчаренко, Михайленко, Ярмоленко, Пихаленок, Рубчинский, Кабаев, Ванат

РФШ: Ондоа, Савалниекс, Нжие, Пренга, Липушчек, Одишария, Икауниекс, Мархиев, Панич, Зеленковс, Нджики

Первый тайм. Поле под картофель портит немногочисленные моменты

РФШ начал с осторожного футбола, без выбрасываний, с глубокой обороной в 5 защитников. Пройти их не удавалось, хоть и Михавко приходил для количественного насыщения в отдельной зоне. "Динамо" меняло фланги в поисках пространства настолько активно, что такая энергичность на несколько минут выбила трансляцию.

Не было много игроков основы, Шовковский исходил из травм и игровой возможности для кого-то еще. Основная тройка полузащитников – Бражко, Буяльский и Шапаренко – были недоступны, поэтому вышли со старта Рубчинский, Пихалонок и Михайленко. Как и в квалификации ЛЧ, всё внимание было приковано к Ярмоленко: опытный игрок вернулся в линию атаки и снова стал главным адресатом киевлян. Замена произошла и на воротах – Бущан перешел к саудитам, поэтому в рамку вернулся Нещерет.

Бело-синие доминировали по всем показателям, но исключительно потому, что латвийцы особо никуда не бежали. Первая их попытка атаки произошла на 20-й минуте и сразу стала неприятной: Нджики прорвался мимо блока Тимчика с Беловаром, последний фолил и заработал желтую. "Динамо" ответило быстрым контрвыпадом - и что еще бы произошло, если не отмена гола?! Очередной офсайд европейского сезона и снова у Ваната. Сразу после этого РФШ проводит еще более мощную атаку - после опасного удара Икауньекса головой, Нещерет потянул мертвый мяч.

Ярмоленко – абсолютная угроза первого тайма. Одишария и Липущек постоянно не успевали закрывать Андрея в его внезапных включениях, украинец пытался и сам крутить позвоночники защитникам, и придержать мяч для прострела или передачи. Но это не всегда удавалось, ведь у соперника с первых минут вышел еще один неожиданный участник матча - поле. Оно в целом было не лучшего качества, как под озимый картофель, но в чужой штрафной состояние газона было вообще ужасное. Ярмоленко так потерял мяч во время паса, Кабаев не смог дриблить из-за канавок, несколько футболистов "РФШ" чуть не травмировались, даже судья упал. А там, где можно было еще бежать, футболисты добивали поле подкатами.

В этом матче "Динамо" пыталось высокой позицией центрбеков поддержать нападение, Биловар и Михавко сделали 50+ касаний каждый, это самое большое количество в команде за весь тайм. Их задачей были забросы вперед на Ярмоленко с Кабаевым, к которым время от времени подключался Пихаленок. Именно он создал лучший момент на последних секундах своей смелой игрой на агрессивное продвижение мимо Нджие с Пренгом. Ванату не хватило лишь чуть-чуть, чтобы замкнуть под дальнюю штангу. Латвийцы съедали свои немногочисленные стандарты как вкусный бутерброд, после них всегда возникала угроза. Киевляне ничего не могли сделать, давая возможность Зеленкову прижать кого-нибудь из защитников и искать пространство. За первый тайм сделать это ему не удалось, хотя ударов у гостей было больше.

Второй тайм. Тренировка со случайным голом

После перерыва команды качественно изменили подход: "Динамо" стартовало более агрессивно, а РФШ уже не садился в тотальный автобус. Киевляне хотели найти стремительный пас, а латвийцы нивелировали эти попытки по схеме 4-5-1. Они отказались от пятерых защитников, чтобы резать пасы еще на этапе зарождения в центре поля. Такой темп закончился у обоих коллективов через 10 минут.

Защита бело-синих продолжала гореть. Сначала Вивчаренко не успевал заблокировать Зеленкова, а во время углового Куадио остался совершенно один и только чудом не попал в пустой угол ворот. Столько привозов за 2 минуты, умноженные на тактические ошибки первого тайма выглядели шокирующими, но полностью показывали, почему именно "Динамо" не будет в Лиге Европы.

Многие старые проблемы остались в последнем туре ЛЕ в крови динамовцев. Та самая неуверенность в защите против соперника любой силы, та самая нерешительность в атаке, та самая передержка в моменте, когда нужно было бы идти и решать самому. Что-то сродни реальным индивидуальным действиям произошло от Кабаева, впрочем его удар прошел чуть выше ворот после рикошета. РФШ в ответ успокоился и просто отпустил игру. Моменты были единичны, но очень опасны: Нещерету снова пришлось тянуть прицельный удар Савалниекса под стойку, никто не смог закрыть его штрафной.

Наибольшее желание после Ярмоленко было именно у Пихаленка. Полузащитник при очередной попытке атаки оказался на одиннадцатиметровой отметке рядом с тремя защитниками. После нескольких рикошетов он находит минимальную щель и мощно отправляет мяч в ворота. Хотя гола не должно быть. При такой слабой игре соперника и безынициативности в атаке латвийцев динамовцы должны были громить рижскую команду. Но ограничились единственным голом.

Не исчезла и ключевая проблема Шовковского – отсутствие замен. Даже в таком матче, где ничего не решалось, он тянул со свежестью на поле. Когда РФШ провел кучу обновлений состава, бело-синие молчали. Хоть что-то началось на 85+ минуте. Появились в последние минуты Пономаренко, Волошин и Саленко, чтобы пополнить статистику своих минут на международной арене. Еще произошла и драка – это была лучшая активность за весь матч.

1:0 – "Динамо" все же выигрывает последний матч Лиги Европы. Равно как и "Шахтер", киевляне завелись в последних матчах, где уже не было смысла соревноваться. Важные очки для таблицы, которые помогут и в рейтингах УЕФА. Счет на табло, но на поле была простая игра с очевидным преимуществом украинцев, которая едва закончилась выигрышем. Столичный клуб возвращается бороться за УПЛ – на этом еврокубковая история Украины в сезоне 24/25 завершена.