Тренер 'Реала' назвал единственную проблему сборной Украины на Евро-2020

Футболисты сборной Украины не умеют сохранять концентрацию на протяжении всего матча. Это является единственной серьезной проблемой команды Андрея Шевченко на чемпионате Европы 2020 года.

Такое мнение в интервью испанскому изданию AS выразил легендарный тренер "Милана", а ныне наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти. Выход "желто-синих" в плей-офф Евро-2020 он назвал одним из памятных моментов группового этапа турнира.

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"Я хотел бы упомянуть Украину Шевы и Тассотти, которым удалось квалифицироваться в плей-офф. У игроков из этой страны есть только один недостаток: им сложно сохранять концентрацию на протяжении всего матча", – подчеркнул итальянский специалист.

Напомним, сборная Украины впервые вышла в плей-офф чемпионатов Европы по футболу. Наши соотечественники финишировали третьими в группе С, но сумели войти в число лучших команд среди тех, кто занял предпоследнее место в квартете.

Это стало возможным благодаря победам Швеции над Польшей (3:2) и Испании над Словакией (5:0). Именно скандинавская команда станет соперником украинцев в 1/8 финала.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Швеции Эмиль Форсберг заявил, что встреча с Украиной на Евро-2020 является преимуществом для его команды, так как она сумела избежать матчей с Хорватией и Бельгией.

В свою очередь экс-футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко дал свой прогноз на матч Швеция – Украина, отметив, что подопечным Шевченко может повезти в игре.