Тренер клуба УПЛ отказался возвращаться в Украину и сбежал за границу

Тренер одесского "Черноморца" Игорь Касьяненко сбежал из расположения клуба перед возвращением команды с подготовительных сборов в Турции. Специалист не явился на авиарейс до Кишинева, откуда "моряки" добирались до родного города в начале февраля.

Об этом говорится на официальном сайте "Черноморца". В руководстве одесситов осудили предательство своего теперь уже бывшего сотрудника. В команде подчеркнули, что "попытка адекватного диалога со стороны клуба была – в ответ столкнулись с непорядочностью человека".

"Министерство молодежи и спорта Украины об этом случае проинформировано, доведены все подробности. Руководство ФК "Черноморец" осуждает такой поступок своего уже бывшего представителя. Но повлиять на такое решение возможности нет. Однако клуб может повлиять на дальнейшую карьеру беглеца. Руководство ФК "Черноморец" инициировало процесс аннулирования Касьяненко тренерской лицензии. Те, кто взял Касьяненко на работу, должны знать о его способности к измене", – говорится в заявлении.

Накануне также стало известно, что ведущие игроки сборной Украины по гандболу отказались возвращаться в страну, чтобы провести в ней сборы перед матчем квалификации на чемпионат мира по гандболу.

Как сообщал OBOZ.UA, форвард "Шахтера" Богдан Вьюнник отказался тренироваться с донецким клубом и сбежал в Саудовскую Аравию.

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