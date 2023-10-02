Сборная Украины потеряла звездного легионера на матчи отбора Евро-2024

Полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков не поможет сборной Украины в матчах отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 с Северной Македонией (14 октября) и Мальтой (17 октября). Один из лучших на сегодня футболистов нашей страны получил травму в поединке 8-го тура чемпионата страны против "Реала" (0:3).

Об этом информирует пресс-служба "Жироны" на клубной странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Отмечается, что Цыганков пропустит ближайший месяц из-за повреждения двуглавой мышцы бедра правой ноги. Это делает невозможной игру Виктора в октябрьских матчах сборной.

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СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – "Шахтер" Донецк), Денис Попов, Александр Караваев (оба – "Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Сергей Кривцов ("Интер" Майами, США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский (оба – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – "Шахтер" Донецк), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список: Александр Сваток, Александр Пихаленок (оба – "Днепр-1" Днепр), Александр Тымчик ("Динамо" Киев).

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь сборной Украины Анатолий Трубин вошел в топ-2 лучших в матче лиссабонской "Бенфики" и "Порту".

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