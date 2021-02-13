Тренер "Брюгге" сказал, что его беспокоит в Украине перед игрой с "Динамо"

Главный тренер бельгийского "Брюгге" Филипп Клеман перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы с киевским "Динамо" признался, что его очень беспокоит украинская погода.

В интервью изданию footnews.be, Клеман отказался о говорить о спортивном аспекте встречи в Украине, пока его игроки не проведут поединок национального первенства с "Шарлеруа", но высказался о технической составляющей поездки.

"Мы поедем туда чартером. Мы будем в пузыре, и это не намного опаснее, чем путешествие на автобусе. Оказавшись там, мы остановимся в отеле. Больше, чем COVID-19, меня беспокоит погода. Хотя мы тренировались несколько дней при сибирских морозах", – отметил наставник "Брюгге".

Отметим, что встреча "Динамо" – "Брюгге" запланирована на четверг, 18 февраля и начнется в 20:00. К вечеру этого дня синоптики прогнозируют до -22 градуса.

Отметим, что 9 февраля ведущие футболисты "Брюгге" Ханс Ванакен и Клинтон Мата получили повреждения в недавнем поединке чемпионата Бельгии против "Беверена".

Напомним, что "Брюгге" внес изменения в свою линию нападения в зимнее межсезонье. В команду пришел форвард из немецкой Бундеслиги Бас Дост, а затем клуб покинул лучший бомбардир Крепин Диатта.