Соперник "Динамо" в Лиге Европы продал своего лучшего бомбардира

"Брюгге" продал лучшего бомбардира своей команды Крепина Диатта в "Монако".

Как сообщается на официальном сайте французского клуба, сенегальский футболист подписал с "монегасками" пятилетний контракт. Сумма перехода не раскрывается, но, по информации авторитетного портала Transfermarkt, она составляет 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Диатта принял участие в 19 матчах бельгийского чемпионата, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи. В большинстве случаев он играет на позиции правого флангового нападающего.

21-летний сенегалец начинал свою европейскую карьеру в Норвегии, а затем на протяжении трех лет защищал цвета "Брюгге". После 22 туров его уже бывшая команда лидирует в первенстве с 9-очковым отрывом от второго места.

Напомним, что бельгийцы станут соперниками "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы. Первый поединок между командами состоится 18 февраля в Киеве, а ответный – 25 февраля дома у "Брюгге".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бейльгийский клуб купил нападающего сборной Нидерландов, который в последнее время выступал в немецкой Бундеслиге.