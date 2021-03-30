Тренер Австрії розкритикував суддівство Монзуль в історичному матчі відбору на ЧС-2022

Головний тренер збірної Австрії Франко Фода зробив зауваження щодо роботи української арбітрині Катерини Монзуль в матчі відбору на ЧС-2022 проти Фарерських островів.

На думку наставника, гол у ворота його команди був забитий з очевидним порушенням правил.

"Ми дуже добре почали матч, тиснули на суперників з перших хвилин. Ми знали, що вони є небезпечними на стандартах, в тому числі й під час аутів. У складі Фарерських островів вийшли два футболісти, зріст яких перевищував 1,90 м. Таких гравців у нас немає. Проте, в епізоді з голом у наші ворота мало місце очевидне порушення правил, яке не мало залишитися непоміченим. Незважаючи на це, наша команда спокійно сприйняла цю ситуацію, накрутила темп і почала добре комбінувати", – цитує слова тренера офіційний сайт Австрійського футбольного союзу.

На відео цей момент можна подивитися, починаючи з 3:00.

Відзначимо, що Фарерські острови відкрили рахунок у поєдинку, але підопічним Фоди вдалося відзначитися тричі ще до перерви і встановити остаточний результат – 3:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Монзуль та її французька колега Стефані Фраппар стали першими жінками-суддями, який відпрацювали на матчах чоловічого відбору на чемпіонат світу.