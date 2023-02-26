Английская Премьер-лига решила поддержать Украину в память о годовщине полномасштабного вторжения России. Согласно сообщению The Athletic, все тренеры АПЛ в матчах 25-26 февраля носят значки с булавками, разработанные украинскими детьми.

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Кроме этого, все капитаны надевают нарукавные повязки желто-синего цвета в память о годовщине вторжения России.

Лондонский "Арсенал", за который выступает украинец Александр Зинченко принял решение сделать именно нашего соотечественника капитаном в эти дни. Главный тренер столичной команды Микель Артета объяснил, что такое решение было принято всеми игроками, чтобы выразить единство с нашим футболистом.

"Это было здорово, потому что инициатива исходила от игроков. Мартин [Эдегор - основной капитан "Арсенала" - Ред.] обратился ко мне накануне. Они хотели сделать такой жест в его адрес. Мы хотели выиграть для него, для его близких и для всех украинцев, которые, по моему мнению, вдохновляют мир своим боевым духом и единством, которое они показали как нация", – цитирует 40-летнего испанца официальный сайт "канониров"

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча между "Арсеналом" и "Лестером" завершилась со счетом 2:0. На игру футболистов "Арсенала" вывел Александр Зинченко с украинской капитанской повязкой на руке.

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