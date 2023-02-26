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АПЛ организовала беспрецедентную акцию, чтобы поддержать Украину. Фото

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
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АПЛ организовала беспрецедентную акцию, чтобы поддержать Украину. Фото

Английская Премьер-лига решила поддержать Украину в память о годовщине полномасштабного вторжения России. Согласно сообщению The Athletic, все тренеры АПЛ в матчах 25-26 февраля носят значки с булавками, разработанные украинскими детьми.

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АПЛ организовала беспрецедентную акцию, чтобы поддержать Украину. Фото

Кроме этого, все капитаны надевают нарукавные повязки желто-синего цвета в память о годовщине вторжения России.

АПЛ организовала беспрецедентную акцию, чтобы поддержать Украину. Фото
АПЛ организовала беспрецедентную акцию, чтобы поддержать Украину. Фото
АПЛ организовала беспрецедентную акцию, чтобы поддержать Украину. Фото
АПЛ организовала беспрецедентную акцию, чтобы поддержать Украину. Фото
АПЛ организовала беспрецедентную акцию, чтобы поддержать Украину. Фото

Лондонский "Арсенал", за который выступает украинец Александр Зинченко принял решение сделать именно нашего соотечественника капитаном в эти дни. Главный тренер столичной команды Микель Артета объяснил, что такое решение было принято всеми игроками, чтобы выразить единство с нашим футболистом.

"Это было здорово, потому что инициатива исходила от игроков. Мартин [Эдегор - основной капитан "Арсенала" - Ред.] обратился ко мне накануне. Они хотели сделать такой жест в его адрес. Мы хотели выиграть для него, для его близких и для всех украинцев, которые, по моему мнению, вдохновляют мир своим боевым духом и единством, которое они показали как нация", – цитирует 40-летнего испанца официальный сайт "канониров"

АПЛ организовала беспрецедентную акцию, чтобы поддержать Украину. Фото
АПЛ организовала беспрецедентную акцию, чтобы поддержать Украину. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча между "Арсеналом" и "Лестером" завершилась со счетом 2:0. На игру футболистов "Арсенала" вывел Александр Зинченко с украинской капитанской повязкой на руке.

АПЛ организовала беспрецедентную акцию, чтобы поддержать Украину. Фото
АПЛ организовала беспрецедентную акцию, чтобы поддержать Украину. Фото

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