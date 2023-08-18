Трагическая смерть украинского вратаря в России: почему столкновение на поле 22 года назад закончилось комой

22 года назад, 18 августа, в России произошло фатальное столкновение на футбольном поле, которое привело к смерти талантливого украинского вратаря Сергея Перхуна. 23-летний голкипер ЦСКА был госпитализирован в больницу Махачкалы, затем от пережил клиническую смерть, был переведен в Москву, но спасти днепрянина не удалось.

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В годовщину трагедии OBOZREVATEL решил вспомнить события того дня. Тем более, что причина смерти Сергея вызвала много вопросов.

Перхун был воспитанником днепропетровского футбола. В 16 лет он дебютировал в основном составе "Днепра" против "Кривбасса" и до сих пор остается самым молодым вратарем Украины, сыгравшим в элитном дивизионе страны. В 1994 году в составе юношеской сборной Сергей выступил на чемпионате Европы в Северной Ирландии, где команда завоевала бронзовую медаль.

После "Днепра" в карьере голкипера был молдавский "Шериф". Говорили, что Валерий Лобановский дважды звал Перхуна в киевское "Динамо", но талантливый футболист не хотел быть втором номером при Александре Шовковском. А в 2001 году Сергей принял предложение московского ЦСКА, где быстро закрепился в основе.

До того фатального матча в Махачкале против местного "Анжи" Перхун сыграл за столичный клуб 12 встреч, в которых пропустил всего 6 мячей. Беспроигрышная серия ЦСКА достигла 17 матчей, а отставание от лидера чемпионата после неудачного старта сократилось всего до пяти очков. Естественно, на поединок против "Анжи" у "армейцев" и их вратаря был сумасшедший настрой.

"Сережа мне позвонил. Он всегда звонил перед играми. Говорили как обычно, но вдруг он вскользь обронил: "Умру, но не пропущу". Я не придал тогда значения этим словам. Кто тогда мог подумать, что я слышу голос сына в последний раз…", – вспоминал отец вратаря Владимир Перхун.

Также отец футболиста признался, что накануне игры ему снились кошмары и гибель сына: "Идем мы с ним по зеленому полю и о чем-то беседуем. Вдруг откуда-то появляется черный безликий человек. Достает пистолет и без предупреждения стреляет в голову – сначала Сереже, а потом мне. Мы оба падаем на землю, мои глаза заливает кровь. Я медленно поворачиваю голову и пристально смотрю на сына. Его голова и лицо, как и у меня, в крови. Через силу я поднимаюсь на ноги, то же прошу сделать и Сережу, но он остается лежать на зеленой траве…"

Но Сергей ничего не боялся. И на 78-й минуте матча при счете 0:0 Перхун вышел за пределы собственной штрафной, чтобы перехватить мяч, направленный с глубины поля на форварда "Анжи" Будуна Будунова. В итоге футболисты столкнулись головами и упали на газон.

"Я заметил, что Сергей вышел за пределы штрафной, видел его ноги. Потому я и повернулся боком. Никогда бы не пошел до конца на мяч, если бы Перхун был во вратарской или в штрафной, поскольку там он хозяин. Но когда увидел, что голкипер выбежал, тогда мы оба стали полевыми игроками. Сергей не мог играть руками. Я сыграл головой в мяч. Мы просто столкнулись потом. У меня не было мысли его травмировать", – вспоминал Будунов.

Форвард "Анжи" получил тяжелое сотрясение мозга и пропустил остаток сезона, у него была зафиксирована частичная амнезия, но он смог вернуться в футбол. А вот травма Сергея, хоть поначалу и показавшаяся не такой серьезной, стоила ему жизни.

Перхун по дороге в аэропорт впал в кому. И несмотря на все усилия врачей, голкипер, которому еще не исполнилось 24 года, 28 августа скончался в московском институте нейрохирургии имени Бурденко от тотального отека головного мозга.

Как позже вспоминал врач ЦСКА Артем Катулин, изначально столкновение не выглядело катастрофическим для украинца: "Такие вещи случаются, и достаточно часто. Естественно, мы побежали на поле, не дожидаясь свистка судьи. Сергей находился в сознании. Что конкретно говорил, не вспомню – 20 лет прошло. Очевидно, какие-то стандартные фразы".

После оказания первой помощи его на носилках загрузили в скорую и отправили в центральную больницу Махачкалы. Поскольку матч продолжался, Катулин остался на стадионе с командой, а Перхуна сопровождал второй доктор команды. Местные врачи диагностировали у Сергея повреждение мягких тканей и закрытую черепно-мозговую травму.

"Никаких нареканий не было, неврологический статус – в норме. После матча мы приехали в больницу. Переговорив с докторами, которые его осматривали, с самим Сергеем, я предложил: давайте его оставим. После черепно-мозговой травмы желательно полежать в больнице. Перхун сам настоял на том, чтобы поехать обратно с командой", – вспоминал Катулин.

Про протоколу в больнице вратарю сделали укол от столбняка. По словам врача ЦСКА, гипотетически это могло отразиться на состоянии футболиста, однако и 20 лет спустя он считал, что в тот день медики все делали правильно.

Хотя сестра Перхуна Яна потом недвозначно намекала, что Катулин ошибся: "От самых разных людей слышала, что напрасно он сразу сделал два противостолбнячных укола. Сережа ведь после матча был в сознании! Спрашивал, когда следующая игра. А потом два этих укола – и все. Кома, клиническая смерть. Еще говорят, что не стоило Сережу так быстро на самолете перевозить в Москву. Не знаю..."

Помнит тот черный день и второй доктор москвичей Архангельский: "У Сергея небольшое рассечение брови. Сознание он не терял. Спрашиваю на поле: "Как себя чувствуешь?" Говорит: "Больно. Кружится голова". Его на носилках уносят в подтрибунное помещение. Докладываю начальнику команды: требуется госпитализация для хирургической обработки и ушивания раны, рентгена и вакцинации от столбняка, так как был контакт с землей. Нам быстро организуют скорую помощь".

В скорой было все замечательно, Сергей разговаривал, в больнице ему укололи вакцину и сделали рентген. Однако в версии Архангельского нет упоминания, что Перхун сам просился покинуть больницу и лететь в тот же день с командой. Скорее, это выглядело, как приказ свыше.

"После рентгена нам сказали: "Самолет ждет, команда в аэропорту". Я как молодой врач робко возразил: "Хорошо бы два часа подождать". Это золотой стандарт. При сотрясении мозга, даже с легкими проявлениями, желательно два часа выдерживать человека лежа, наблюдать за ним. Это может пройти бесследно, а может ухудшиться состояние, например, гематома натечь в мозговой оболочке и спровоцировать генерализованный припадок. Что в итоге и случилось… Мне сказали: "Через 4 часа мы уже будем в Москве, и, если понадобится помощь, ее окажут", – отметил доктор.

По пути в аэропорт Сергей потерял сознание и у него произошла остановка сердца. Второй врач сразу же начал проводить базовые реанимационные мероприятия, голкипера повезли обратно в больницу, а когда через несколько дней его состоянии стабилизировалось, специальным бортом Перхуна перевезли в Москву, в институт Бурденко.

Однако, по словам Архангельского, украинец слишком долго находился в состоянии клинической смерти.

"Со слов местных врачей, в реанимации его сразу подключили к ИВЛ и вроде бы "завели" сердце. Через час сказали: повторная остановка сердца. И снова "завели", уже на медикаментах! Все осложнил этот генерализованный припадок в машине. Как я потом выяснил, в таких случаях потребность мозга в кислороде увеличивается в 200 раз. Как это ни больно, его гибель уже тогда была предрешена…", – переживал врач.

28 августа в Москве украинский вратарь умер от отека мозга, больше не приходя в сознание. Сергея похоронили в родном Днепропетровске. Без отца остались две маленьких дочки, которых растила жена Юлия.

Отметим, что в том самом августе, за три дня до гибели Перхун дебютировал в сборной Украины, проведя на поле второй тайм товарищеской игры против Латвии.

"Помню, как после игры в Латвии ко мне подходил Сергей і спросил: "На матчи с Беларусью и Арменией меня вызовут?" Его глаза просто сияли надеждой. Я сказал: "Конечно, вызовут, даже не сомневайся". Откуда мне было знать, что это наша последняя встреча", – вспоминал ассистент главного тренера Леонид Буряк.

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