Топовый футболист сборной Украины официально покинул "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" официально объявил о том, что не будет продолжать с Марлосом контракт, истекающий 31 декабря 2021 года. Вице-чемпионы Украины поблагодарили футболиста сборной Украины и пожелали ему успехов в новом клубе.

Всего за 8 сезонов у бразилец провел 287 игр – по этому показателю он вошел в 25 лучших футболистов за всю историю клуба.

Суммарно Марлос забил за "Шахтер" 74 гола во всех турнирах.

Он покидает клуб на 11-м месте в списке бомбардиров за всю историю – больше него только на счету Адриано, Воробья, Старухина, Соколовского, Брандау, Тейшейры, Петрова, Ателькина, Грачева и Матвеева.

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Вместе с "Шахтером" Марлос по 4 раза выиграл чемпионат (2017, 2018, 2019, 2020), Кубок (2016, 2017, 2018, 2019) и Суперкубок Украины (2014, 2015, 2017, 2021).

Будучи одним из самых ярких и полезных полузащитников в стране, он получил украинское гражданство, выступал за сборную Украины и играл в финальной части Евро-2020.

Всего за национальную команду провел 27 матчей, забив один гол.

В текущем сезоне 33-летний Марлос провел во всех турнирах 26 поединков, отметившись 3 забитыми мячами и 5 результативных передачами.