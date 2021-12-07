Топ-7 интересных фактов про сенсационный 'Шериф': рекордсмен Европы и любитель украинских тренеров

Молдавский "Шериф" украинского тренера Юрия Вернидуба стал одним из главных возмутителей спокойствия на групповом этапе Лиги чемпионов, обыграв мадридский "Реал" и донецкий "Шахтер". В плей-офф ЛЧ он выйти не сможет, довольствуясь Лигой Европы, но 7 декабря попробует повторно переиграть украинскую команду.

Накануне поединка в Киеве OBOZREVATEL собрал интересные факты про молдавский клуб.

1. "Шериф", начиная с 2000 года, 19-кратный чемпион, а также 9-кратный обладатель кубка и 7-кратный – суперкубка Молдовы. Ни в одном другом чемпионате Европы не найдешь таких цифр в XXI веке.

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2. О тотальной доминации "Шерифа" в Молдове в нынешнем веке говорит тот факт, что в сезоне-2006/07 клуб стал лауреатом приза Don Balón за то, что не проиграл ни одного матча за весь сезон!

3. Сейчас "Шериф" возглавляет житомирянин Юрий Вернидуб. Но вообще в Тирасполе любят украинских наставников. Первым тренером молдовского гранда в 1997 году был Ахмед Алескеров, который родился в Азербайджане, но стал своим в Одессе. Алескеров начал без раскачки и быстро вывел команду в Национальную дивизию – элиту местного футбола.

В первое десятилетие существования клуба во главе "Шерифа" было еще четыре украинских тренера – Владимир Земляной, Валерий Васильев, Александр Голоколосов и Игорь Наконечный. А вообще за 24 года существования "Шериф" готовили 28 тренеров! Среди которых были специалисты из Австрии, Румынии, Беларуси, Сербии, Хорватии, Италии и Франции!

4. В дебютном матче "Шерифа" в еврокубках 12 августа 1999 в рамке ворот команды стоял украинский голкипер Сергей Перхун. В том матче с чешской "Сигмой" была зафиксирована ничья 1:1. В гостях команды сыграли 0:0, и дальше пошли чехи. А Перхун через два года, выступая за ЦСКА в чемпионате России, в столкновении с форвардом "Анжи" Будуновым получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью, и умер спустя 10 дней.

5. К слову, первый мяч "Шерифа" в элите молдовского футбола забил Эдвард Аньямке – будущий нападающий львовских "Карпат".

6. Владельца клуба Виктора Гушана называют богатейшим человеком в непризнанной Приднестровской республике. Как утверждает ряд СМИ, часть бизнеса у него есть и в Украине. А также и недвижимость, преимущественно в Одесской области. А вообще, что только не входит в холдинг "Шериф" в Приднестровье – сеть супермаркетов и заправок, мобильная сеть, телеканал, вино-коньячный комбинат, хлебзаводы и много чего еще.

7. Рекордсменом по количеству матчей за "Шериф" является грузинский легионер Важа Тархнишвили – 360. Защитник приехал в клуб в 30 лет и доиграл до 41-го, побив все рекорды по титулам – 11 чемпионских, 7 Кубков страны и даже 2 Кубка содружества. А после окончания карьеры остался в структуре молдавской команды, дойдя до должности генерального директора.

Ранее OBOZREVATEL писал про где смотреть "Шахтер" – "Шериф".