'Из Кремля доносится протяжное 'ыыыы': обозленных россиян троллят после победы Украины

Победа сборной Украины над Исландией в плей-офф отбора (2:1) и выход на Евро-2024 сильно раздражает и даже бесит z-патриотов в России, которые называли команду Реброва проектом НАТО и кричали о подставном судействе. Хотя на ведущих спортивных сайтах РФ нашлись и те, кто троллил любителей Путина и его кровавого режима.

OBOZ.UA собрал самые яркие и красноречивые комментарии российских болельщиков.

"Ну, если на других полях ничего хорошего не получается, тогда хоть на немецких полях", – писали россияне, намекая, что украинским военным не удастся победить оккупантов.

"С таким-то судейством грех не выиграть. Все вне игры – левые и в конце угловой, а он от ворот дает и на полминуты раньше свистит", – писали россияне.

"Очередной политпроект наты и ко, вытащили за уши. Санек, кстати, впервые не рыдает на весь мир, как телка, хотя наверняка всплакнул малость по привычке", – смеялись в комментариях над Зинченко, когда не оставалось других аргументов.

Также за поребриком пытались преуменьшить значение победы Украины, мол, соперники у команды Реброва были слабенькие – какие-то безымянные Исландия и Босния и Герцеговина. На что у таких ура-патриотов спросили, когда Россию ожидает супердерби с Беларусью, ведь на международном уровне ее не ждут.

Фанаты Кремля осуждали всех, кто был рад успеху сборной Украины, вспоминая и бедных жителей Белгорода, которых "обстреливает ВСУ". Только вот забывают написать, что сами уничтожают целые города с мирными жителями.

"На характере, конечно. Два раза гореть и два раза вытащить. Заслуженно, что бы кто ни говорил и как бы ни относился", "Молодцы, конечно. Но с таким составом должны были обе игры спокойно решать. Очень, очень натужно играет Украина", – писали фанаты за поребриком, настроенные более миролюбиво.

"Ну че, потомственные исландцы из Тагила, Краснодара и Люберец, поболели?", – троллили тех, кто принципиально желал поражения "сине-желтым".

"Только что из Кремля доносится протяжное "ЫЫЫЫЫ", "Да судя по здешним комментам, по всем просторам необъятной", – смеялись над разочарованными "патриотами" из РФ.

Также в комментариях отмечали, что 26 марта вообще был не вечер Кремля и его приспешников, ведь на Евро также отобрались грузины и ненавистные поляки: "С Грузией не вышло... припекало сильно. С Украиной тоже. Желчь вылили впустую. Подозреваю, Роберт Левандовский поедет на свой очередной Евро..."

Также в стране-агрессоре оценили автора двух результативных передач в поединке с Исландией Георгия Судакова и уже считают деньги донецкого клуба: "Будем объективны: Судаков самый талантливый украинский игрок со времен Шевы. "Шахтер" наварит будь здоров".

"Украину и Россию будут разводить в плей-офф?", "Одним составом играть будут", "Ты настолько веришь в ВСУ?" – переговаривались между собой российские болельщики.

За поребриком также уверены, что теперь, после выхода сборной Украины на Евро, пропагандистские каналы не покажу чемпионат в Германии: "МатчТВ не покажет евро, скриньте", "Покажут повтор евро 2008".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Ребров за неполный год собрал топовую команду, которая готова пошуметь на Евро.

Также мы сообщали, что сборная Украины устроила невероятный перфоманс на стадионе в Польше после победы над Исландией.

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