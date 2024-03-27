Это лучшая сборная Украины в истории? Как Ребров за неполный год собрал топовую команду, которая готова пошуметь на Евро

Волевая победа сборной Украины над Исландией (2:1) в финале отбора на Евро-2024 хоть на какое-то время осчастливила сотни тысяч украинцев и в то же время стала приятной неожиданностью, ведь стыковые матчи крупных турниров были для нас чем-то сродни проклятью, и "сине-желтым" нечасто удавалось дожимать соперника с позиции силы – что-то не удавалось, где-то не везло. Но 26 марта все звезды сошлись как нужно, сделав Реброва культовым тренером уже в первый год работы.

Некоторые эксперты заявили, что, вероятно, это самая сильная сборная Украины за всю историю. Это – громкие слова, но на самом деле с ними трудно не согласиться, глядя на умение этой команды уже сейчас добиваться поставленного результата и потенциал одаренной молодежи. И если это еще не лучшая версия Украины, то стремительно к этому приближается.

А OBOZ.UA решил разобраться, как Ребров собрал такую топовую команду.

Мы можем только догадываться, что там было на душе у воспитанника "Шахтера" и легенды "Динамо", когда в июне 2023-го он принял сборную уже по ходу отборочного цикла на Евро-2024 с потерянными очки в матче с Англией (0:2). Но ни единым своим заявлением или действием Ребров не позволил усомниться, что он сделает все, чтобы добиться цели. И эта уверенность оказалась заразной.

Поэтому тренерский гений Сергея Реброва, который давал результат во всех своих командах, стал той основой, на которой начали строить новую сборную. Он очень уважительно относится к своим подопечным, защищая в том числе и от нападок СМИ, которые всегда стараются найти крайнего в случае неудачи. Он дает им слово, но при этом авторитет коуча не поддается ни какому сомнению.

Тренер не боялся рисковать и вызывать дебютантов. Например, в ноябре 2023-го перед важнейшим поединок в отборе на Евро-2024 с Италией Ребров добавил в свой список 23-летнего центрального защитника молодежной сборной Максима Таловерова, который на правах аренды проводит свой первый полноценный сезон за австрийский ЛАСК. А компанию ему составил 25-летний оборонец "Динамо" Владислав Дубинчак, даже попавший в заявку со "Скуадрой Адзуррой".

А в стыковых матчах квалификации Ребров рискнул заменить травмированного опорника "Шахтера" Тараса Степаненко не опытным Сергеем Сидорчуком, а 22-летним талантом "Динамо". Владимир Бражко дебютировал в сборной сразу же с первых минут полуфинала плей-офф с Боснией и Герцеговиной (2:1) и каши уж точно не испортил. А многим откровенно понравился.

Хотя, возможно, тренер не сильно и рисковал, ведь он хорошо продумывает все свои ходы.

Вообще, Ребров активно омолаживает коллектив и доверяет игрокам, которых ставит, невзирая на выпады прессы или болельщиков, ведь это в первую очередь ему отвечать за результат. Сколько в свое время критиковали Михаила Мудрика, мол, не стоит он 100 миллионов, в "Челси" играет очень мало, а в сборной тянет одеяло на себя, но выхлопа от этого маловато.

Но Ребров продолжал доверять Михаилу, который даже не в самом удачном поединке отличался огромной самоотдачей и роскошными передачами. И как написал один из пользователей Х: "Четыре месяца назад Мудрику было отказано в четком пенальти на последней минуте матча с Италией, что помешало Украине автоматически выйти на Евро-2024, а сегодня вечером он забил победный гол на 84-й минуте в ворота Исландии и отправил Украину на чемпионат. Его время пришло".

К слову, когда поползли слухи, что "Шахтер" хочет за полузащитника национальной команды Георгия Судакова не менее 70 миллионов евро, требования болельщиков и специалистов к нему тут же стали выше. Мол, ну так покажи, что ты умеешь за такие деньги. Некоторые даже отметили, что он передерживал мяч в матче с Боснией и Герцеговиной (2:1).

Однако Судаков – как раз тот игрок, который не боится брать на себя ответственность в сложный момент, отлично видит поле и в свой 21 год руководит атакой сборной. Неудивительно, что финальном матче плей-офф с Исландией (2:1) именно он отдал две голевых передачи. Даже "за поребриком" уже начали писать, что Георгий – самый талантливый украинский игрок со времен Андрея Шевченко.

Как оно будет на самом деле – покажет время, но уже сейчас видно, что костяк сборной Реброва – это молодое и в хорошем смысле нагловатое поколение талантливых исполнителей, которые, помимо технических навыков, не боятся взять на себя лидерство, не боятся критики и авторитетов на футбольном поле, а также имеют собственное мнение.

Мудрику всего 23 года, Судакову – вообще 21, как и столпу украинской обороны Илье Забарному. Совсем немного старше Виталий Миколенко и Ефим Конопля, им – по 24. Голкиперу "Реала" Андрея Лунину только выполнилось 25 лет, а его конкуренту из "Бенфики" и вовсе 22 года.

Еще пара-тройка молодых дебютантов и сборная Украины может стать самой "юной" командой на Евро-2024. А самыми опытными участниками отбора на Евро-2024 у "сине-желтых", к слову, были Андрей Ярмоленко и Тарас Степаненко, которым по 34 года.

Любопытно, что из тех футболистов, которые были в заявке на поединок 26 марта с Исландией, только Сергей Сидорчук родился в СССР – буквально за несколько месяцев до оглашения независимости в 1991-м. Все остальные – уже чисто украинский продукт.

Вообще, очень импонирует тот факт, что у Реброва все играют по готовности на данный момент, а не за какие-то заслуги. Например, не готов полузащитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко сейчас на все 90 минут, значит в старте капитана не будет, как с Исландией.

За очень короткое время Ребров создал самый волевой состав сборной за время независимости. Вы можете вспомнить, когда последний раз сборная Украины выигрывала два важных матча подряд, пропуская первой? Я – нет. Возможно, такого никогда и не было. Ведь для "сине-желтых" ранее оказывалось проблемой провести две встречи в одно "окно" на стабильно высоком уровне.

А уж стыковые матчи крупных турниров для сборной Украины были каким-то немыслимым мучением. Иногда даже казалось, что в отборочной группе играла одна команда, а в плей-офф приглашали совсем других людей. Понятно, что повышенная ответственность за результат, давление, стресс и прочее немаловажные факторы, но на данном этапе Реброву удалось их все нивелировать.

Правда, по словам Сергея Станиславовича, ему не нравится, что "сине-желтые" пропускают первыми, однако импонирует, как они потом решают эту проблему, добыв под его руководством уже четыре волевых победы: "Мы часто пропускаем первыми. Это плохо. Но быстро реагируем. Это хорошо".

Сейчас в распоряжении Реброва самый "иностранный" состав в истории команды. На решающие матчи плей-офф коуч вызвал сразу 12 легионеров и не из бывших стран СНГ. Большинство футболистов играют в топовых европейских чемпионатах – Англии, Испании, Италии, Португалии. Это совсем другой опыт, другая подготовка и отношения в коллективе. Это уже совсем другой менталитет, когда украинский футболист считается звездой испанского или английского клуба.

По иронии судьбы, дорогу для нашей молодежи помогла открыть война с РФ. Иностранцы отказывались ехать в чемпионат Украины даже за большие деньги, переживая за свою жизнь. И местные воспитанники стали уже не "дублерами" приглашенных звезд, а полноценными, самостоятельными лидерами.

Неожиданно оказалось, что не обязательно тащить пачками бразильцев, чтобы показывать высокий уровень футбола в еврокубках, а украинский игрок может стоить 100 миллионов евро. А, может, и больше... А Ребров мастерски воспользовался сложившейся ситуацией и построил сборную, которая вполне способная пошуметь и на самом Евро-2024. Заявка уже была сделана....

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