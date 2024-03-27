УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Это лучшая сборная Украины в истории? Как Ребров за неполный год собрал топовую команду, которая готова пошуметь на Евро

Елена Павлова
Футбол
8 минут
915
Это лучшая сборная Украины в истории? Как Ребров за неполный год собрал топовую команду, которая готова пошуметь на Евро

Волевая победа сборной Украины над Исландией (2:1) в финале отбора на Евро-2024 хоть на какое-то время осчастливила сотни тысяч украинцев и в то же время стала приятной неожиданностью, ведь стыковые матчи крупных турниров были для нас чем-то сродни проклятью, и "сине-желтым" нечасто удавалось дожимать соперника с позиции силы – что-то не удавалось, где-то не везло. Но 26 марта все звезды сошлись как нужно, сделав Реброва культовым тренером уже в первый год работы.

Некоторые эксперты заявили, что, вероятно, это самая сильная сборная Украины за всю историю. Это – громкие слова, но на самом деле с ними трудно не согласиться, глядя на умение этой команды уже сейчас добиваться поставленного результата и потенциал одаренной молодежи. И если это еще не лучшая версия Украины, то стремительно к этому приближается. 

А OBOZ.UA решил разобраться, как Ребров собрал такую топовую команду.

Это лучшая сборная Украины в истории? Как Ребров за неполный год собрал топовую команду, которая готова пошуметь на Евро

Мы можем только догадываться, что там было на душе у воспитанника "Шахтера" и легенды "Динамо", когда в июне 2023-го он принял сборную уже по ходу отборочного цикла на Евро-2024 с потерянными очки в матче с Англией (0:2). Но ни единым своим заявлением или действием Ребров не позволил усомниться, что он сделает все, чтобы добиться цели. И эта уверенность оказалась заразной.

Поэтому тренерский гений Сергея Реброва, который давал результат во всех своих командах, стал той основой, на которой начали строить новую сборную. Он очень уважительно относится к своим подопечным, защищая в том числе и от нападок СМИ, которые всегда стараются найти крайнего в случае неудачи. Он дает им слово, но при этом авторитет коуча не поддается ни какому сомнению.

Это лучшая сборная Украины в истории? Как Ребров за неполный год собрал топовую команду, которая готова пошуметь на Евро

Тренер не боялся рисковать и вызывать дебютантов. Например, в ноябре 2023-го перед важнейшим поединок в отборе на Евро-2024 с Италией Ребров добавил в свой список 23-летнего центрального защитника молодежной сборной Максима Таловерова, который на правах аренды проводит свой первый полноценный сезон за австрийский ЛАСК. А компанию ему составил 25-летний оборонец "Динамо" Владислав Дубинчак, даже попавший в заявку со "Скуадрой Адзуррой".

А в стыковых матчах квалификации Ребров рискнул заменить травмированного опорника "Шахтера" Тараса Степаненко не опытным Сергеем Сидорчуком, а 22-летним талантом "Динамо". Владимир Бражко дебютировал в сборной сразу же с первых минут полуфинала плей-офф с Боснией и Герцеговиной (2:1) и каши уж точно не испортил. А многим откровенно понравился.

Это лучшая сборная Украины в истории? Как Ребров за неполный год собрал топовую команду, которая готова пошуметь на Евро
Это лучшая сборная Украины в истории? Как Ребров за неполный год собрал топовую команду, которая готова пошуметь на Евро

Хотя, возможно, тренер не сильно и рисковал, ведь он хорошо продумывает все свои ходы.

Вообще, Ребров активно омолаживает коллектив и доверяет игрокам, которых ставит, невзирая на выпады прессы или болельщиков, ведь это в первую очередь ему отвечать за результат. Сколько в свое время критиковали Михаила Мудрика, мол, не стоит он 100 миллионов, в "Челси" играет очень мало, а в сборной тянет одеяло на себя, но выхлопа от этого маловато.

Это лучшая сборная Украины в истории? Как Ребров за неполный год собрал топовую команду, которая готова пошуметь на Евро

Но Ребров продолжал доверять Михаилу, который даже не в самом удачном поединке отличался огромной самоотдачей и роскошными передачами. И как написал один из пользователей Х: "Четыре месяца назад Мудрику было отказано в четком пенальти на последней минуте матча с Италией, что помешало Украине автоматически выйти на Евро-2024, а сегодня вечером он забил победный гол на 84-й минуте в ворота Исландии и отправил Украину на чемпионат. Его время пришло".

Это лучшая сборная Украины в истории? Как Ребров за неполный год собрал топовую команду, которая готова пошуметь на Евро

К слову, когда поползли слухи, что "Шахтер" хочет за полузащитника национальной команды Георгия Судакова не менее 70 миллионов евро, требования болельщиков и специалистов к нему тут же стали выше. Мол, ну так покажи, что ты умеешь за такие деньги. Некоторые даже отметили, что он передерживал мяч в матче с Боснией и Герцеговиной (2:1).

Однако Судаков – как раз тот игрок, который не боится брать на себя ответственность в сложный момент, отлично видит поле и в свой 21 год руководит атакой сборной. Неудивительно, что финальном матче плей-офф с Исландией (2:1) именно он отдал две голевых передачи. Даже "за поребриком" уже начали писать, что Георгий – самый талантливый украинский игрок со времен Андрея Шевченко.

Это лучшая сборная Украины в истории? Как Ребров за неполный год собрал топовую команду, которая готова пошуметь на Евро

Как оно будет на самом деле – покажет время, но уже сейчас видно, что костяк сборной Реброва – это молодое и в хорошем смысле нагловатое поколение талантливых исполнителей, которые, помимо технических навыков, не боятся взять на себя лидерство, не боятся критики и авторитетов на футбольном поле, а также имеют собственное мнение.

Это лучшая сборная Украины в истории? Как Ребров за неполный год собрал топовую команду, которая готова пошуметь на Евро

Мудрику всего 23 года, Судакову – вообще 21, как и столпу украинской обороны Илье Забарному. Совсем немного старше Виталий Миколенко и Ефим Конопля, им – по 24. Голкиперу "Реала" Андрея Лунину только выполнилось 25 лет, а его конкуренту из "Бенфики" и вовсе 22 года.

Еще пара-тройка молодых дебютантов и сборная Украины может стать самой "юной" командой на Евро-2024. А самыми опытными участниками отбора на Евро-2024 у "сине-желтых", к слову, были Андрей Ярмоленко и Тарас Степаненко, которым по 34 года.

Это лучшая сборная Украины в истории? Как Ребров за неполный год собрал топовую команду, которая готова пошуметь на Евро
Это лучшая сборная Украины в истории? Как Ребров за неполный год собрал топовую команду, которая готова пошуметь на Евро

Любопытно, что из тех футболистов, которые были в заявке на поединок 26 марта с Исландией, только Сергей Сидорчук родился в СССР – буквально за несколько месяцев до оглашения независимости в 1991-м. Все остальные – уже чисто украинский продукт.

Вообще, очень импонирует тот факт, что у Реброва все играют по готовности на данный момент, а не за какие-то заслуги. Например, не готов полузащитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко сейчас на все 90 минут, значит в старте капитана не будет, как с Исландией.

Это лучшая сборная Украины в истории? Как Ребров за неполный год собрал топовую команду, которая готова пошуметь на Евро
Это лучшая сборная Украины в истории? Как Ребров за неполный год собрал топовую команду, которая готова пошуметь на Евро

За очень короткое время Ребров создал самый волевой состав сборной за время независимости. Вы можете вспомнить, когда последний раз сборная Украины выигрывала два важных матча подряд, пропуская первой? Я – нет. Возможно, такого никогда и не было. Ведь для "сине-желтых" ранее оказывалось проблемой провести две встречи в одно "окно" на стабильно высоком уровне.

А уж стыковые матчи крупных турниров для сборной Украины были каким-то немыслимым мучением. Иногда даже казалось, что в отборочной группе играла одна команда, а в плей-офф приглашали совсем других людей. Понятно, что повышенная ответственность за результат, давление, стресс и прочее немаловажные факторы, но на данном этапе Реброву удалось их все нивелировать.

Это лучшая сборная Украины в истории? Как Ребров за неполный год собрал топовую команду, которая готова пошуметь на Евро
Это лучшая сборная Украины в истории? Как Ребров за неполный год собрал топовую команду, которая готова пошуметь на Евро

Правда, по словам Сергея Станиславовича, ему не нравится, что "сине-желтые" пропускают первыми, однако импонирует, как они потом решают эту проблему, добыв под его руководством уже четыре волевых победы: "Мы часто пропускаем первыми. Это плохо. Но быстро реагируем. Это хорошо".

Сейчас в распоряжении Реброва самый "иностранный" состав в истории команды. На решающие матчи плей-офф коуч вызвал сразу 12 легионеров и не из бывших стран СНГ. Большинство футболистов играют в топовых европейских чемпионатах – Англии, Испании, Италии, Португалии. Это совсем другой опыт, другая подготовка и отношения в коллективе. Это уже совсем другой менталитет, когда украинский футболист считается звездой испанского или английского клуба.

Это лучшая сборная Украины в истории? Как Ребров за неполный год собрал топовую команду, которая готова пошуметь на Евро
Это лучшая сборная Украины в истории? Как Ребров за неполный год собрал топовую команду, которая готова пошуметь на Евро
Это лучшая сборная Украины в истории? Как Ребров за неполный год собрал топовую команду, которая готова пошуметь на Евро

По иронии судьбы, дорогу для нашей молодежи помогла открыть война с РФ. Иностранцы отказывались ехать в чемпионат Украины даже за большие деньги, переживая за свою жизнь. И местные воспитанники стали уже не "дублерами" приглашенных звезд, а полноценными, самостоятельными лидерами.

Неожиданно оказалось, что не обязательно тащить пачками бразильцев, чтобы показывать высокий уровень футбола в еврокубках, а украинский игрок может стоить 100 миллионов евро. А, может, и больше... А Ребров мастерски воспользовался сложившейся ситуацией и построил сборную, которая вполне способная пошуметь и на самом Евро-2024. Заявка уже была сделана....

Это лучшая сборная Украины в истории? Как Ребров за неполный год собрал топовую команду, которая готова пошуметь на Евро
Это лучшая сборная Украины в истории? Как Ребров за неполный год собрал топовую команду, которая готова пошуметь на Евро

Ранее Ребров прокомментировал победу Украины над Исландией в финале отбора Евро-2024

А OBOZ.UA рассказывал, что сборная Украины устроила невероятный перфоманс на стадионе в Польше после победы над Исландией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!