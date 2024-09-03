Титулованный испанский футболист арестован за сексуальное насилие

Нападающий клуба "Севилья", выступающий на правах аренды за клуб "Валенсия" Рафаэль "Рафа" Мир Висенте был арестован в понедельник, 2 сентября, представителями Гражданской гвардии Испании сообщает Cadena SER. 27-летний вице-чемпион Олимпийских игр 2020 года в Токио обвиняется в сексуальном насилии в отношении двух 25-летних женщин.

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По версии следствия инцидент случился накануне на на частной вечеринке в доме футболиста. В преступлении мог участвовать еще один мужчина, который также находится под стражей. Пострадавшие обратились за медицинской помощью в ближайший госпиталь.

Форвард находится в полиции и в ближайшее время должен дать показания. Из-за того он пропустил тренировку "Валенсии".

"Валенсия" опубликовала заявление в связи с новостями об аресте Рафы Мира, в котором говорится, что клубу известно о ситуации с игроком, но "на данный момент он может только заявить, что будет сотрудничать" с правосудием. Также было проинформировано об "отсутствии подробностей".

Мир перешел в аренду с правом выкупа в "Севилью" в июле 2024 года после долгих переговоров с "Валенсией". Договор рассчитан до конца сезона.

До этого Рафа Мир за время, проведенное в качестве игрока "Валенсии", сыграл в общей сложности 8 официальных матчей за первую команду.

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