'Тип без пальцев и пес Патрон'. Мобилизованный журналист рассказал, что происходит в ТЦК на ВЛК

Украинский спортивный журналист Андрей Сенькив, который неделю назад был мобилизован в Вооруженные силы Украины, в социальной сети Х (бывшая Twitter) описал свои приключения во время прохождения ВВК. Сенькив рассказал, какие люди приходят в ТЦК, описав три эпизода из своего опыта.

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Сенькив столкнулся с мужчиной, у которого не было пальцев на ногах, с аниматором, работающим в костюме пса Патрона и представителем религиозной организации.

Далее приводим текст автора. Стилистика и орфография оригинала сохранены.

"Персонаж 1. Чувак без всіх (!) пальців на ногах.

Дали повістку. Прийшов, бо не мав грошей на штраф. У нього - нема діагнозу, нема обстежень, нема заключень. Просто нема пальців. Він з ніх*я взявся ногою за капець і зігнув його вдвоє. Каже мені: "Во бл*, не пижджу".

Лікарі там ах*єли. І давай його на дообстеження. Він каже: "Тварі нах*й, людей за скот тримають".

Я йому кажу: "Тіп, в тебе нема діагнозів". Він каже: "Є факт нах*й - пальців нема. Вони шо сліпі?"

Йому там ше в*бали статтю [непридатний - ред.] чи то повністю нах*й, чи то тіки в тилу служить. Ця х*йня рішалась. А він подумав, шо він вже в Часовому Яру. І хотів з*баться, я його переконав не гнати. Біда ще й тому, шо в нього нема грошей і тіліфона. І він оце х*ярив з тцк на влк - тими пятками. Я йому дав 200 гривень і закурити. Щасливішої людини не бачив - йому не тре було йти пішки.

Персонаж 2. Пес Патрон.

Тіп х*ярив по центру в костюмі пса Патрона. Попросили зняти голову пса і дали повістку. Він прийшов, бо судимий - ноут спи*див. Але тіп не догадувався про найголовніше - в нього х*йово всьо. Від очей, які косоокі, то проблем по психіатрії і ше якісь х*йні.

Короче, в тіпа х*йово всьо. І перші, хто поставили йому ці всі діагнози, - на ВЛК. Ну там реально нема кого мобілізувати. Він до ВЛК думав, шо хуйово баче, а в нього каракта і проча хуйня. Короче, він вже лежав по лікарнях, ВЛК затягнулось на місяці.

Персонаж 3. Свідок Єгови.

Прийшов сам - бо свідки не служать. В*бав [поклав - ред.] капітану на стіл посвідчення свідка Єгови. Там всі ах*єли. І покружили його на ВЛК. Шо з ним далі - х*й пойми. Но вроді служить буде вроді, здоровий, посвідчення не помогло.

Висновок тут один. Люди ніх*я не слідкують за здоровям. Взагалі не знають про своїх хвороби, не ходять до лікарів. Діагностувати шось на ВЛК - це хіба у вас шось на лобі написано. Тому бл*, розберіться з здоровям, майте діагнози, на основі вже готових обстежень ВЛК шось там рішає.

В мене кенти кажуть, ну вроді х*йово бачу. І*ать, тіпи, шо означає вроді. Висновок лікаря, діагноз і проча х*йня. На ВЛК це все беруть до уваги. В мене нех*йовий астигматизм, і якби не папери з приватної клініки, якби я то мав доводити - є*у.

Тут не питання про спетляти - а про правду. Бо ваш х*йовий зір, епілепсія, відсутність пальців - х*йово і вам, і тіпам, з якими вам служить. Документи по здоров‘ю приведіть до порядку, будь добрі".

Как сообщал OBOZ.UA, 10 июня Андрей прошел ВВК, а 12-го получил мобилизационное распоряжение. После этого журналиста отправили на полигон во Львовской области.

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