The Times допустила невероятный ляп перед финалом Евро-2020. Фотофакт

Британская газета The Times накануне финала чемпионата Европы по футболу-2020, в котором сыграет Англия и Италия, опубликовала вместо состава итальянской сборной, ростер сборной Германии. На главной полосе издания красовались такие фамилии "сборной Италии", как Мюллер, Горецка, Кроос и Нойер.

Также были перепутаны стороны команд. Под надписью "Италия" шел состав английской сборной, а под надписью "Англия" – немецкой.

Отметим, что Англия и Италия на уровне футбольных сборных до этого встречались между собой 27 раз. 10 побед на счету "скуадры адзурры". Еще 8 матчей завершились победой команд "трех львов". 9 раз была зафиксирована ничья.

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Напомним, что решающий матч Евро-2020 пройдет 11 июля на "Уэмбли".

Уже были опубликованы прогнозы букмекеров, а также список телеканалов, которые покажут встречу.

Как сообщал OBOZREVATEL, за день до финала УЕФА наказал Англию.