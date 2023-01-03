''Тебя сдадут полиции'': экс-футболист сборной России выступил за ограничение прав женщин

Бывший игрок киевского "Динамо", донецкого "Шахтера" и английского "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис отметился сексистским высказыванием о роли женщины в обществе. В частности, экс-нападающий сборной России с восхищением вспомнил о выступлениях в Саудовской Аравии, где, как известно, ограничены права местных жительниц.

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Об этом Канчельскис рассказал в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ", намекая, что девушки и жены должны заниматься только домашними делами. При этом он с невероятным восторгом добавил, что представительницам прекрасного пола лишь с недавних пор в Саудовской Аравии "можно водить машину".

"Какие традиции в восточной культуре зацепили? Очень правильное отношение к женщинам. У них ты не имеешь права подойти к чужой женщине, заигрывать с ней. Тебя сдадут полиции. Женщина – домохозяйка, смотрит за детьми. Сейчас уже вышел закон, что им можно водить машину, ходить на футбол. В Саудовской Аравии женщина – святой человек, занимающийся домашний очагом", – сказал Канчельскис.

Ранее Канчельскис гневно отреагировал на выступление сборной Испании на ЧМ-2022. Он назвал футболистов этой команды "жуликами и негодяями".

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