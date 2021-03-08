Такое могли сказать разве что на собрании наркоманов, – агент о "переходе" Реброва в ЦСКА

Агент наставника "Ференцвароша" Сергея Реброва Шандор Варга в резкой форме опроверг слухи о том, что ЦСКА хотел пригласить украинца к себе на пост тренера, но переговоры так и не начались из-за нынешних отношений между нашей страной и РФ.

В комментарии изданию Sport24 он сравнил людей, которые распространяют подобную информацию, с наркоманами. По словам Шандора, к нему не обращались представители "армейцев".

"Эта информация – полная ерунда. Я 25 лет являюсь его агентом и работаю над всеми его контрактами. Так что это кто-то перебрал дозу, наверное. Он сейчас третий раз подряд будет чемпионом Венгрии, у "Ференцвароша" такое было в последний раз почти 100 лет назад. Поэтому он счастлив, у него есть действующий контракт, и никаких обсуждений ни с каким другим клубом у нас не было. Со мной, во всяком случае, точно никто не связывался. А других посредников у него нет и не было последние 25 лет. Кто вообще мог сказать, что работа в ЦСКА помешает ему на родине? Пусть назовут этого человека. Такое могли сказать разве что на собрании наркоманов", – поделился Варга своим мнением.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ребров был признан лучшим украинским тренером, работающим за границей.