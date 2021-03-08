Ребров не возглавил российский топ-клуб из-за конфликта Украины и РФ – СМИ

Украинский наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров мог возглавить московский ЦСКА в конце 2020 года и заменить на посту главного тренера Виктора Гончаренко.

Как сообщает издание "Рейтинг букмекеров", армейский клуб нацелился на приглашение нашего соотечественника, но посредники дали понять руководству команды, что это назначение невозможно из-за тяжелых отношений между Украиной и РФ. Работа в ЦСКА могла бы плохо отразиться на профессиональных перспективах Реброва в нашей стране.

Отметим, что "Ференцварош" Сергея встречался с московским клубом на групповом этапе Лиги Европы 2019/20. Тогда венгры сыграли вничью дома, а затем победили "армейцев" на выезде.

Напомним, что наш соотечественник возглавил свою нынешнюю команду в 2018 году. За это время он два раза выиграл чемпионат Венгрии и вывел "Ференцварош" в основную сетку Лиги чемпионов впервые за 25 лет.

До этого Ребров был наставником киевского "Динамо" и "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей был признан лучшим украинским тренером, работающим за границей.