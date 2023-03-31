''Таким людям нельзя жить'': Газзаев поддержал войну в Украине и рассказал о предателях

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и московского ЦСКА Валерий Газзаев резко осудил россиян, которые покинули страну-агрессорку после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Футбольный специалист назвал таких соотечественников предателями, а также заявил, что "таким людям нельзя жить в нашей стране".

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Такое мнение Газзаев выразил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Судя со слов экс-наставника национальной сборной России поддержка войны в Украине – это проявление патриотизма, что "должен делать каждый гражданин" страны-террористки.

"В истории жизни любого государства бывают периоды, когда нужно встать на защиту своего отечества, своего народа, своей семьи. Это должен делать каждый гражданин. Вот это называется патриотизм и любовь к Родине. К сожалению, мы стали свидетелями откровенного бегства и предательства со стороны некоторых политиков, бизнесменов, актеров, блогеров и шоуменов. Причем, они заявляют о поддержке санкций и политического давления на нашу страну. Думаю, таким людям нельзя жить в нашей стране. Ошибки прощать можно и нужно, но предательство – никогда", – сказал Газзаев.

Ранее экс-тренер киевского "Динамо" восхитился российским диктатором Владимиром Путиным и предложил сделать его пожизненным президентом РФ. Кроме того, Газзаев повторил слова главаря Кремля о "величайшей катастрофе ХХ века".

Как сообщал OBOZREVATEL, аргентинский футболист клуба российской Премьер-лиги "Пари НН" Лукас Масоэро восхитился Владимиром Путиным и назвал его мастером геополитики.

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