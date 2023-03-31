''Развалили мощную империю'': экс-тренер ''Динамо'' Газзаев повторил любимые слова Путина о ''величайшей катастрофе XX века''

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной России Валерии Газзаев выразил разочарование из-за распада Советского Союза. Экс-наставник московского ЦСКА повторил любимые слова диктатора Владимира Путина о том, что это историческое событие является величайшей катастрофой ХХ века.

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Об этом Газзаев заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Футбольный специалист добавил, что западные страны якобы смеялись над гражданами бывшего СССР, а в его развали, который он назвал непонятным, обвинил "слабых руководителей".

"Это была величайшая катастрофа XX века. В одночасье рухнуло все – и мы оказались в другой стране. Разруха, законов нет, развал армии, экономики, межнациональные конфликты. Фактически страной управляла улица. Многие мои друзья, оказавшись в новой геополитической реальности, просто не смогли встроиться в новую жизнь. Страна стала одним большим базаром. Честно, не понимаю, как можно было развалить такую мощную империю? Люди, которые тогда стояли во главе нашей страны, были слюнтяи какие-то, слабые руководители. Хотя Запад нас хвалил в этот момент. Говорили, вы молодцы – демократия, частная собственность, все правильно делаете. Под видом демократии нас жалели. Посмеивались над нами", – заявил экс-наставник киевлян.

Ранее Газзаев пришел в восторг от Владимира Путина, который поднял Россию "на такой уровень, который не дает покоя Западу".

Как сообщал OBOZREVATEL, аргентинский футболист клуба российской Премьер-лиги "Пари НН" Лукас Масоэро восхитился Владимиром Путиным и назвал его мастером геополитики.

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