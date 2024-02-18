newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

"Та вы заи... " Вацко не сдержался в прямом эфире. Видео

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
6,1 т.
'Та вы заи... ' Вацко не сдержался в прямом эфире. Видео

Известный украинский спортивный комментатор Виктор Вацко эмоционально отреагировал на инцидент, случившийся в 22-м туре чемпионата Германии по футболу. Вацко хотел выругаться, но вовремя сдержался.

На 56-й минуте поединка "Вольфсбург" - "Боруссия" Дортмунд болельщики выбросили на газон "Фольксваген Арены" сотни теннисных мячей.

"Та вы заи... " Вацко не сдержался в прямом эфире. Видео

Таким образом немцы протестовали против решения Немецкого футбольного союза (DFB) позволить арабским шейхам покупать немецкие футбольные клубы. Игра была прервана, пока стюарды не собрали все мячики в корзину.

"Та вы заи... " Вацко не сдержался в прямом эфире. Видео

"Та ви заї...., запарили, заїхали на стадіон і запарили", - отреагировал Вацко.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2022-м Виктор Вацко эмоционально прокомментировал ракетный обстрел Киева. Утром 5 июня по столице Украины было выпущено пять крылатых ракет Х-22.

У себя в Instagram Вацко, признался, что ненавидит "мо*кальских ублюдков".

"Та вы заи... " Вацко не сдержался в прямом эфире. Видео

Ранее российский комментатор наехал на пропагандистов из-за "наглого и циничного" вранья на "Матч ТВ"

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!