'Та вы заи... ' Вацко не сдержался в прямом эфире. Видео

Известный украинский спортивный комментатор Виктор Вацко эмоционально отреагировал на инцидент, случившийся в 22-м туре чемпионата Германии по футболу. Вацко хотел выругаться, но вовремя сдержался.

На 56-й минуте поединка "Вольфсбург" - "Боруссия" Дортмунд болельщики выбросили на газон "Фольксваген Арены" сотни теннисных мячей.

Таким образом немцы протестовали против решения Немецкого футбольного союза (DFB) позволить арабским шейхам покупать немецкие футбольные клубы. Игра была прервана, пока стюарды не собрали все мячики в корзину.

"Та ви заї...., запарили, заїхали на стадіон і запарили", - отреагировал Вацко.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2022-м Виктор Вацко эмоционально прокомментировал ракетный обстрел Киева. Утром 5 июня по столице Украины было выпущено пять крылатых ракет Х-22.

У себя в Instagram Вацко, признался, что ненавидит "мо*кальских ублюдков".

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