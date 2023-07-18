'Не слушайте говноедов'. Российский комментатор наехал на пропагандистов из-за 'наглого и циничного' вранья на 'Матч ТВ'

Известный российский комментатор Алексей Андронов развенчал ложь пропагандистов "Матч ТВ", который в эфире программы "Есть тема" рассказали о "декларации о нейтралитете" для российских теннисистов. Главный редактор журнала Tennis Weekend Михаил Иванов заявил, что атлетам якобы пришлось дать заверение о том, что не поддерживаешь Путина.

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"Буду краток. Это - враньё. Наглое и циничное. Этот человек когда-то работал переводчиком в федерации тенниса. Решил оседлать "минуту славы". Никаких политических деклараций не было "к подписанию". Никаких "против президента". Это - враньё. Отлично понятно, кому нужное. Не слушайте говноедов. И не верьте им. Они врут. Всегда. Некоторые - начиная с Беслана", – отметил Андронов.

Журналист назвал выступление пропагандистов "лживой дрянью", заявив, что они "в эфире ощущает себя прекрасно".

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