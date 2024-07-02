Сыграет в России: соперник 'Динамо' в Лиге чемпионов принял позорное решение

Белградский "Партизан", с которым киевское "Динамо" сыграет во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, примет участие на турнире в Москве. Сербский коллектив завился на товарищеские соревнования, которым в стране-агрессорке присвоили название "Братский Кубок".

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Турнир пройдет с 3 по 7 июля на стадионах московских "Динамо" и ЦСКА, которые являются хозяевами первенства. В комментарии порталу Sport24 главный тренер белградской команды Александр Станоевич выразил дикий восторг по поводу поездки в России. Его не смутило, что буквально через три недели "Партизану" предстоит встреча с украинцам, которые страдают от агрессии РФ.

"Рад, что мы в конкурентной среде сможем подготовиться к чемпионату и еврокубкам. Особое значение играет матч с ЦСКА, нашим братским клубом. Думаю, учитывая нашу дружбу с Николичем, у нас будет время, чтобы Марко мне показал московские достопримечательности", – сказал Станоевич.

Отметим, что кроме двух московских команда и "Партизана" на турнире также сыграет еще один клуб из сербской столицы – ОФК. Напомним, что "Динамо" сыграет с сербами в Лиге чемпионов 23 и 30 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский футбольный союз (УЕФА) с нового сезона кардинально изменил формат проведения Лиги чемпионов, что повлияло и на Украину.

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