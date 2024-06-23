Старт Лиги чемпионов: чего ждать от турнира с новым форматом и какое положение Украины

Уже через несколько недель стартует юбилейный, 70-й розыгрыш Лиги чемпионов. В нем будет немало изменений, новые участники и… украинские клубы! По крайней мере, "Шахтер" попал в группу, а "Динамо" скоро стартует в квалификации. Между матчами Евро OBOZ.UA рассказывает о не столь далеком старте отбора ЛЧ, вспоминает все его особенности и как на нем скажется чемпионат Европы.

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Первый этап уже отжеребили

18 июня состоялась жеребьевка I этапа. Начинают 28 команд из самых низких лиг по рангу УЕФА. Вы там знаете не так много клубов, потому что это представители таких нефутбольных стран, как Северная Ирландия, Литва, Сан-Марино, Люксембург, Албания или Косово. О ком слышали - "Борац", "ХИК", "Слован", "Лудогорец". А еще там начинает "Клаксвик" - тот самый фарерский клуб, который в прошлом сезоне создал сенсацию в отборе Лиги Чемпионов, добравшись до предпоследнего раунда. Там им случился норвежский "Мольде" - абсолютный аутсайдер смог выиграть домашнюю игру, впрочем, на выездную сил не хватило. Да и без того команда потом привела шум в Лиге Конференций.

"Шахтер" уже здесь, ждем "Динамо"

"Шахтеру" повезло - команда прошла как клуб с самым высоким клубным рейтингом среди участников квалификации по пути чемпионов. Таким образом, чемпион Украины попал сразу в новую группу (этому помогла и 15 победа "Реала" в ЛЧ). Киевское "Динамо" включается в борьбу со второго раунда.

Бело-синие во время жеребьевки также узнали своего соперника – это будет сербский "Партизан". Команда из Белграда попала в ЛЧ из-за второго места в родном чемпионате, разгромно проиграв чемпионство "Црвене Звезде". Спортивный директор сербской команды Ивица Краль назвал "Динамо" исключительным клубом с традициями. Поэтому команда проведет подготовку с соперниками, подобными лигочемпионовским и киевлянам. Правда, будет среди них и московское "динамо" – ничего нового для Сербии в разрезе международной политики.

Первая игра состоится 23-24 июля, ответный матч 30-31 июля. Уже сейчас киевляне на расстоянии фавориты поединка, хотя следует дождаться обновления складов. По правилам европейских турниров, победитель пары пройдет в третий квалифай-раунд Лиги чемпионов; проигравший вылетает в Лигу Европы.

А еще матч в Белграде будет без зрителей. Клуб получил бан от УЕФА на два домашних еврокубковых матча из-за дискриминационного и расистского поведения фанатов. Это наказание для них тянется еще с прошлого сезона от встречи с "Норшелланном". Где будет играть свой номинально домашний матч "Динамо", пока неизвестно.

Увеличение количества участников от топовых лиг

В этом году будет немало сюрпризов. Из Топ-5 лиг мы получили 4 дебютанта в ЛЧ - "Астон Вилла", "Болонья", "Жирона" и "Брест". Причем французы вышли в еврокубки впервые в истории и это сразу Лига Чемпионов. Вау.

Франция имеет возможность впервые за долгое время увидеть на стадии плей-офф не только "ПСЖ". Прямую путевку в расширенную группу, кроме парижан, забрали "Монако" и тот же "Брест". Из-за пятой позиции в рейтинге УЕФА "Лилль" забирает дополнительную возможность, но ее нужно получить через квалификацию. Германия будет представлена пятью командами: "Боруссия" Д, "Бавария", "Штутгарт", "Лейпциг" и "Байер". Провал Англии и ее команд не добавил путевок: в новую битву отправляются дебютанты "Астон Вилла", а также мастодонты "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Ливерпуль". Да и от Испании будет только 4 команды, несмотря на победу их представителя в турнире: имеем новенькую "Жирону", а еще "Реал", "Барселону" и "Атлетико".

Замечательные успехи Италии в Европе позволили увеличить количество участников от них в международных турнирах. Победа "Аталанты" в финале Лиги Европы дала еще одно место для ЛЧ, которое заняла "Болонья" и впервые в истории попала в лучший турнир Европы. А еще там "Интер", "Милан" и "Ювентус".

Следующий, а правильнее уж говорить "этот" розыгрыш станет новым по формату. Швейцарская система до сих пор вызывает много вопросов у фанатов, но обещает стать очень интересной. Каждый гранд получит по 2 соперника разной силы, среди них будут топы - условный "Манчестер Сити" может пересечься с "Баварией" или "Реалом" уже в группе, может получить их обоих и сразу. А с увеличением количества участников от топов будет еще больше громких анонсов.

Как показали себя лидеры европейских сборных?

У Германии все как будто хорошо, но там Сане играет в собственный футбол, только доверие Нагельсманна позволяет полузащитнику снова и снова пытаться выполнить коронные смещения. Прибили Леау: известен своей скоростью, португалец ничего не смог показать в матче против Чехии, так хорошо с ним разобрались соперники. Видели ли вы удачный обыгрыш от Рафаэля, когда тот стартует с места? Вот и мы не видели.

В сборной Дании звездой становится центровик Хьйейберг: он помог сдержать Словению, а затем перекрыл кислород Беллингема и Райсу. Его коллега Хойлунд пока не виден на поле. У той же Англии проблема с лидерами. Кейн вроде бы хорошо выступает, но молодежь закрыта. Сака безынициативный, ООО без пространства, Фоден не получает мяч. Коронный удар Фила (переход в центр и с левой в дальний угол) просто некогда выполнить - на него не подходят, а если пас таки есть, то вингер уже наглухо закрыт.

Но уже сейчас можем назвать несколько звезд Евро. Гранды точно готовят предложения к "Атлетику" - их Уильямс зажигает за сборную Испании, такой вариативный и трудолюбивый вингер понадобится многим. Там же хорошо выступает и вратарь Симон: работы у него не было много во время группового этапа, но он отлично управлял защитой, что особенно заметно в игре против Италии. Присмотрятся и к Ману: румын - нескольколетний лидер "Пармы", а еще насобирал дал ассисты. Хорошо выступил и Шаллаи: за два матча венгр в лидерах за xG, уступая мастодонтам Кейну, Хаверцу и Морати. Игрок не забил за Венгрию (немцы вообще не дали им простор), но выглядит интересно и может после Евро покинуть "Фрайбург" на повышение.